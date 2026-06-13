◇ア・リーグ アストロズ10―8ロイヤルズ（2026年6月12日 カンザスシティ）

アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）の敵地で行われたロイヤルズ戦に先発したが、わずか2/3回、38球で4安打5失点となり降板。試合は10―8でアストロズが勝利し、今井に勝敗こそつかなかったが、1回持たずのKOと厳しい結果となった。

初回にいきなり9得点の援護をもらって上がったマウンド。先頭のジェンセンに7球粘られた末に中前打を許すと、続くウィットに四球を与え、無死一、二塁からオアンクアンティノに中前打され失点。続くガルシアの遊ゴロの間に2点目を失った。2死までこぎつけたが、ペレスに左前打、マッシーに右翼線二塁打され、2死二、三塁となったところで交代した。

2番手の左腕オカートが2点適時打を浴びたため、今井は5失点となった。

初回はロイヤルズの投手が計54球、アストロズは今井も含め44球を投げ、初回だけで両軍計98球を投じる幕開けとなった。アストロズは2回以降得点を奪えず、逆に8回に3失点して1点差まで詰め寄られたが、9回に1点を追加し何とか逃げ切った。