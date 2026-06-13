７/６（月）夜１１時６分～スタート！【主演・内田理央】「夫を殺したはずなのに」メインビジュアルを解禁！そして、箭内夢菜・曽田陵介・山下容莉枝ら豪華キャストの出演が決定！

＼２０２６年７月６日（月）夜１１時６分～放送スタート！／

地上波放送後、TVer にて見逃し配信、U-NEXT・Lemino にて見放題配信！

【主演・内田理央】

繰り返されるタイムリープ×復讐を連想させる

世界観たっぷりのメインビジュアルを解禁！

そして、タイムリープの謎を深め、物語の鍵を握る登場人物に

箭内夢菜・曽田陵介・山下容莉枝ら豪華キャストが決定！

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

テレ東では7月6日(月)から、ドラマプレミア23「夫を殺したはずなのに」(毎週月曜よる11時6分～)を放送します。

原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年７月に同枠にて放送し、テレ東ドラマ史上最高の⾒逃し配信総再⽣数を記録した「夫の家庭を壊すまで」に続いて、ヒットメーカー赤石氏とテレ東が再びタッグを組み、予測不能なタイムリープ復讐サスペンスを実写ドラマ化いたします。

料理上手な妻・莉乃と優しい夫・慶太。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫…。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナの返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか？自分の“復讐”が間違っていたのか？繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着く。終わりのない愛と狂気が加速させる、底知れぬスパイラル。この夏、テレ東が放つ究極のタイムリープ復讐サスペンスにぜひご期待ください！

本作の主人公・本庄莉乃役を内田理央、莉乃の夫・本庄慶太を渡邊圭祐が演じるのは既報の通りですが…

＼世界観たっぷりのメインビジュアルを解禁！／

この度、本作のメインビジュアルが完成いたしました！夫と愛人へ復讐するたびにタイムリープしてしまう主人公・莉乃(内田理央)と、何度も莉乃に殺されてしまう夫・慶太(渡邊圭祐)。莉乃の後ろに浮かぶ“残像”と、慶太の周りに広がる鮮やかな“ピンクの血”が、不条理な世界観を見事に表現したビジュアルに仕上がっております。

＼さらに、タイムリープの鍵を握る共演者たちを一挙解禁！／

普段は清掃員として働き地味な生活を送っているが、毎週金曜日にはアダルト配信サイトで生配信を行う慶太の不倫相手・菊池エレナ役に、ドラマ「ゆるキャン△」シリーズ(テレ東)や「マイ・セカンド・アオハル」(TBS)、「未来のムスコ」(TBS)など話題作への出演に加え、バラエティーでも活躍し人気を集める箭内夢菜、莉乃が働く児童養護施設を手伝う大学生・波多野樹役にSNSでの発信をきっかけにデビューし、その後「放送局占拠」(日本テレビ)や「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」(NHK)など話題作への出演が続く曽田陵介が決定しました︕

また、慶太の同僚・遠藤誠役を多数の舞台やドラマ、映画に出演し、ミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」や「フランケンシュタイン」では主演を務めるなど幅広く活躍する小林亮太、慶太の後輩・笹部琴子役を2025年1月に日向坂46を卒業し、個人活動で注目を集める丹生明里、莉乃の母親代わりである児童養護施設の館長・長谷川文枝役を「波うららかに、めおと日和」(フジテレビ)や映画「隣のステラ」ほか、現在放送中の「惡の華」(テレ東)にも出演している紺野まひるが演じます︕

さらに、慶太の母で莉乃の義母・本庄真由美役には、最近では「週末旅の極意3」(テレ東)に出演したほか、長年多くの話題作で活躍し続ける山下容莉枝が決定︕

タイムリープに巻き込まれていく莉乃を取り巻く、物語の鍵を握る登場人物たちを豪華キャストが演じます。何度死んでも、不倫夫と愛人へ復讐を繰り返すタイムリープ復讐サスペンス。終わりの見えない“死のループ”の中で、復讐の正解を探す莉乃は、いったいどんな答えに辿り着くのか――？ぜひご期待ください！

≪役紹介＆出演者コメント≫

■箭内夢菜 ／ 菊池エレナ 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

慶太の不倫相手。普段は清掃員として働いているが、毎週金曜日には慶太とアダルト配信サイトで生配信を行っている。

【コメント】

菊池エレナ役を演じさせていただきます箭内夢菜です。お話をいただいた際、まずインパクトのあるタイトルから、どんな世界なのだろうとワクワクする気持ちと、でも少しビクビクするような…そんな感情でした。菊池エレナという役は、自分にとって新たな挑戦となる部分も多く、日々試行錯誤しながら撮影に挑んでいます。視聴者の皆さまがこの世界に引き込まれるような作品を、素晴らしいキャスト・スタッフの皆さまと共にお届けできるよう精一杯努めます。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

■曽田陵介 ／ 波多野樹 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

莉乃が働く児童養護施設を手伝う大学生。なにかと莉乃のことを気にかけている。

【コメント】

今回、波多野樹役を演じさせていただきます。台本を読んでみて、新しい復讐劇の形だなと、続きが気になり、どんどんページをめくっていました。僕が演じる樹は、掴めないところもあるのですが、徐々に明らかになっていくと思うので、考察しながら楽しんでいただければ幸いです。放送までぜひお楽しみに！

■小林亮太 ／ 遠藤誠 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

株式会社FORSYMSで働く、慶太の同期。慶太と仲がよく、家族ぐるみの付き合いをしている。

【コメント】

本庄慶太の同僚、遠藤誠を演じさせていただきます。〇〇もの、と呼ばれるようなテーマがいくつも折り重なる本作、物語はどうなっていくのか、台本を読んでいても気になって仕方ないです。衣装合わせの段階から、いいやつ、という言葉をたくさん耳にしました。いいやつ！目指します！僕自身にとっては、10代の頃にお世話になった飯塚監督を始め、嬉しい再会や出会いが多い現場です。のびのびと遠藤を演じていけたらと思います。是非放送を楽しみにしてください！

■丹生明里 ／ 笹部琴子 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

株式会社FORSYMSで働く、慶太の後輩。慶太のことを慕っている。

【コメント】

笹部琴子役の丹生明里です。琴子は、本庄慶太の会社の同僚で後輩ではあるものの、物怖じせず自分をしっかり持っているタイプ。そして後輩力が高く、演じていて私もこうなりたい！近くにいてほしいと思います（笑）。遠藤さん含めとても仲良い関係で、この物語の中でもホッと癒やされるような関係性をお届けできるのではないかなと思っております！ぜひ注目して見てくださると嬉しいです。ドラマ「夫を殺したはずなのに」お楽しみに！

■紺野まひる ／ 長谷川文枝 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

莉乃が働く児童養護施設の館長。莉乃を赤ん坊の頃から育てた母親代わりの存在。

【コメント】

不倫、復讐、タイムリープ、そしてサスペンス。これほど多くの要素が詰まった作品に携われることに、今からワクワクしています。台本はまさに「ノンストップ」で読み進めてしまうほどの面白さです。

私が演じる文枝は、莉乃の母親代わりです。画面を通して2人の絆をリアルに感じていただけるよう、役に寄り添って演じたいと思います。

■山下容莉枝 ／ 本庄真由美 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

慶太の母で、莉乃の義母。慶太のことを人一倍可愛がっている。

【コメント】

台本読みました。このドラマはとても面白そうです。何度も何度も、どうしても、戻りたくない朝に「タイムリープ」してしまう。ちなみに、私はきのう、歯医者さんで、2時間も治療をしてもらったのですが、昨日の朝には、絶対にもどりたくないです！でも、他人の不幸は見たくなるもので…うふふ。不倫、復讐、サスペンス、タイムリープ、次々おこります。キャストさん、スタッフのみなさまと一緒に観てくださる方に、喜んでいただけるよう、猛暑より熱い気持ちで夏の撮影、がんばります。どうぞおたのしみに。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマプレミア 23「夫を殺したはずなのに」

【放送日時】2026年7月6日(月)スタート 毎週月曜 よる11時6分~11時55分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【原作】「夫を殺したはずなのに」赤石真菜・デジタル職人/CLLENN・テレビ東京

【出演】内田理央 渡邊圭祐 箭内夢菜 曽田陵介 小林亮太 丹生明里 / 紺野まひる 山下容莉枝

【シリーズ構成】市川貴幸

【監督】飯塚健 棚澤孝義 的場政行

【音楽】海田庄吾

【チーフプロデューサー】北川俊樹(テレビ東京)

【プロデューサー】倉地雄大(テレビ東京) 清家優輝(ファインエンターテイメント)

【制作プロデューサー】 中島八慶(ファインエンターテイメント)

【制作】テレビ東京 / ファインエンターテイメント

【製作著作】「夫を殺したはずなのに」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/korohazu/

【公式X】@tx_premiere23 https://x.com/tx_premiere23

【公式Instagram】@tx_premiere23 https://www.instagram.com/tx_premiere23

【公式TikTok】@tx_premiere23 https://www.tiktok.com/@tx_premiere23

【ハッシュタグ】#コロハズ