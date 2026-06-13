「生まれ変わっても一緒になれるかな〜」への回答が素敵！ つまみ枝豆、結婚30周年で明かす
タレントのつまみ枝豆が11日、自身のInstagramを更新し、この日、妻でタレント・江口ともみと結婚30周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が集まった。
【写真】つまみ枝豆＆江口ともみ、30年前の結婚式ショット
つまみと江口はテレビ朝日系列『パオパオチャンネル』での共演をきっかえに知り合って交際。1996年に結婚している。
つまみは、「本日6月11日は結婚記念日」「我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告し、結婚式のモノクロ写真のほか、30周年をお祝いする現在の二人のショットを公開している。
「毎年思うし、口に出しても言うけど 本当にあっという間の30年 でもいろんな事もあった」としみじみ振り返ったつまみ。「今後も金婚式まで一緒に頑張っていこうね」と呼びかけている。
そんなつまみは「本当に嬉しかったなぁ〜」と妻とのエピソードを公開。「以前 俺がかぁさんに生まれ変わっても一緒になれるかな〜なんて言ったら
『絶対一緒になるし、別々に生まれ変わっても必ずとぉさんを見つけるからね』と言ってくれた」とのこと。「その言葉だけで充分だよ」と振り返っている。
コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「こちらまで幸せいっぱいな気分になります」「こちらまで幸せいっぱいな気分になります。 かあさんがそんな風に言うのはとおさんが素敵だからですよ」「本当に素敵なお二人」「読んでたらなにかジーンと来るものが」といった声が寄せられている。
引用：「つまみ枝豆」Instagram（@tsumami.edamame）
【写真】つまみ枝豆＆江口ともみ、30年前の結婚式ショット
つまみと江口はテレビ朝日系列『パオパオチャンネル』での共演をきっかえに知り合って交際。1996年に結婚している。
つまみは、「本日6月11日は結婚記念日」「我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告し、結婚式のモノクロ写真のほか、30周年をお祝いする現在の二人のショットを公開している。
そんなつまみは「本当に嬉しかったなぁ〜」と妻とのエピソードを公開。「以前 俺がかぁさんに生まれ変わっても一緒になれるかな〜なんて言ったら
『絶対一緒になるし、別々に生まれ変わっても必ずとぉさんを見つけるからね』と言ってくれた」とのこと。「その言葉だけで充分だよ」と振り返っている。
コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「こちらまで幸せいっぱいな気分になります」「こちらまで幸せいっぱいな気分になります。 かあさんがそんな風に言うのはとおさんが素敵だからですよ」「本当に素敵なお二人」「読んでたらなにかジーンと来るものが」といった声が寄せられている。
引用：「つまみ枝豆」Instagram（@tsumami.edamame）