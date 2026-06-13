◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１回に９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。日本人選手のメジャー１年目では２０２２年鈴木誠也（カブス）に並ぶ７位タイとなった。

１回１点を先行してなおも２死二塁。左腕ウェザーズの内角低めのスライダーをすくいあげる、と打球速度１１１・４マイル（約１７９・２キロ）で左翼ポール際の５階席に飛びこむ１２８・９メートルの特大弾となった。

本拠地ロジャーズセンターの通称５００レベルは、最上階に当たる５階席。「５００レベル・ホームラン」は規格外のパワーを証明する一発として認知されており、本塁打を記録すると「５００レベル・クラブ」入会資格を得る。地元テレビ「スポーツネット」のダビディ記者はＸに「岡本が、２０１７年５月３０日のジョッシュ・ドナルドソン以来となる５００レベルの本塁打を放った」と投稿。球場設立１０８９年以来２４人目、ブ軍としては１０人目の５００レベル・クラブ入りとなった。また、ＭＬＢ公式アカウントは、ベンチでは両手を頭に口ポカ〜ン状態で呆れ果てる同僚ゲレロの動画をアップ。味方も仰天の驚がくの飛距離だった。

球団広報によると「５００レベル・クラブ」に認知されるにはあくまで、客席に着弾する必要があり、５回席の前の広告に当たって跳ね返ったり、センターに位置するマリオット・ホテルの窓を直撃した当たりはカウントされない。

実は、巨人の先輩でもある松井秀喜氏（現ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）は、現役時代に当地で”自己最長弾”を放っている。今年３月にニューヨーク郊外で行われた野球教室で、子どもたちの質問コーナーで「今までで打った一番大きなホームランは？」と質問され「たぶんトロントじゃなかったかな。自分では、どれくらい大きいのを打ったのかはわからないです。センターのガラス張り（ホテルの窓）になっているところの上の屋根に当たった。その時、４５０フィート（約１３７・２メートル）と（メディアに）出るのをみたんで。本当かどうかわからないですけど。当時は本当に測ってないから」と返答。スタットキャスト導入前の一発を懐かしそうに振り返っていた。

飛距離的には十分ながら、屋根に当たって着弾していないため５００レベル・クラブには該当しなかった。とはいえ、松井氏の伝説のアーチから歳月が流れ、巨人の後輩、岡本が左翼５階席に伝説を引き継いだ。