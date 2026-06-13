どれも気になるぅぅぅ（汗）【シャトレーゼ】沼落ち注意♡「アイス」をチェック

【シャトレーゼ】には、暑い日の癒しになりそうな「アイス」が豊富に揃っています。プレミアムな材料を使ったアイスや、チョコミント味のアイス、さらにさまざまなフルーツを使ったアイス等、毎日食べても飽きないラインナップに驚く人も多いかも。今回はそんな、沼落ちしそうなシャトレーゼのアイスをチェックしていきましょう。

自分へのご褒美にプレミアムなアイスはいかが？

【シャトレーゼ】「チョコバッキー・ザ・ プレミアム アフォガート」 \113（税込）

バニラアイスクリームとコーヒー味のスイートチョコを組み合わせた、ちょっぴり大人な「チョコバッキー」。バニラアイス部分には北海道産生クリームを使用、チョコにはコロンビア産エスプレッソコーヒーパウダーとコーヒー豆を微粉砕したパウダーを混ぜ込み、シャトレーゼの素材へのこだわりを感じさせる1品です。甘さの中にほろ苦さを忍ばせた、他のチョコバッキーとはひと味違う味わいを楽しんでみて。1本\113（税込）で、6本入りは\626（税込）です。

20個入りでシェアにもぴったり！

【シャトレーゼ】「デザートショコラボール チョコミント 20個入」 \399（税込）

ミントアイスクリームを、スイートチョコでコーティングしたこちら。ひと口サイズの小さめアイスが20個入っているので、家族や友達とシェアしながら食べても良さそう。「暴食アイスモンスター」という@iceke361さんによると、「爽やかなミントアイスと濃厚カカオが絶妙にマッチ！」とのこと。チョコミントが好きな人は、見逃せないかも。

北海道産メロンピューレを使った爽やかなアイス

【シャトレーゼ】「淡雪メロン」 \135（税込）

赤肉メロンアイスと微細氷を混ぜ、シャリシャリとした爽やかな食感に期待できるこちら。赤肉メロンのオレンジ色が爽やかで、見た目から夏っぽさを感じられそうなアイスです。@iceke361さんによると、「コク深いアイスとシャリっとした氷のコントラストが絶妙」なのだとか。北海道産メロンピューレの香りも楽しめて、猛暑日のおやつにぴったりかも。1個\135（税込）で、4個入り\518（税込）も販売中。

ベリー系アイスにも注目

【シャトレーゼ】「ピュルテ ミックスベリー」 \97（税込）

ベリー味が好きな人には、こちらがおすすめ。イチゴ、ラズベリー、ブルーベリーの果汁と果肉を使ったアイスを、チョコでコーティングしています。チョコには、フリーズドライのイチゴを混ぜ込んでいるそうで、まさに、ベリー尽くしなアイスです。「シャトレーゼLOVER」の@mame48goさんは、「甘いだけではなく後味は軽やかで、デザート感覚で楽しめる」と紹介しています。1本\97（税込）で、4本入りは\367（税込）です。

今回ピックアップした、沼落ちしてしまいそうな魅力あふれるシャトレーゼのアイスは、すべて季節限定商品です。気になっている人は、早めにチェックしてみて！

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※こちらの記事では@iceke361様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S