ママ友「お弁当持っていくね♡」取り出したのは【レトルトカレーのみ】→「だって」まさかの一言に絶句

これは筆者の体験です。

日曜日、ママ友のNさんとその子どもB君が親子で遊びに来ることになり、お弁当を準備して迎えた私。しかし昼になってNさんがレトルトカレーを持参し、ご飯だけを急に催促してきました。急ごしらえの対応に困惑し、配慮のなさに驚いた出来事です。

親子で遊びに来る予定だった日

日曜日、ママ友のNさんとその子どもB君が親子で我が家に遊びに来てくれることになりました。「たくさん遊びたいから朝から行くね。お昼はお弁当持っていくよ！」と聞いていたため、私も自分の子どもの分と合わせてお弁当を準備していました。家でみんなでお昼を食べれば、子どもたちも喜ぶだろうと考えていました。準備にも心を込めて、彩りや味付けにも少し工夫をしました。

突然の予想外の展開に困惑

ところが昼になり、子どもたちがお腹を空かせ始めたころ、Nさんがバッグからレトルトカレーを取り出し、「私、カレー持ってきたからご飯ちょうだいね」と一言。思わず私は「え、お弁当じゃなかったの？」と聞くと、Nさんは平然と「おかずは持ってきてるんだから、お弁当みたいなもんじゃん。ご飯だけでいいから早くちょうだい」と言いました。その瞬間、私は言葉に詰まり、心の中で「え、うちがご飯用意しないといけなかったの？」と驚きと戸惑いを覚えました。