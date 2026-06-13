東農大世田谷キャンパスで行われた田植えイベントに出席した小林幸子

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　歌手の小林幸子が１３日、東京農業大世田谷キャンパスで行われた「『水田』お披露目＆田植えイベント」に出席。９日に亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんを悼んだ。

　小林は子役時代から玉緒さん、勝新太郎さん夫妻とドラマなどで共演。２人との思い出に浸りながら、玉緒さんの印象を「とても明るくてすてきな人。いつも気さくであのままの方。表も裏もないお人柄で、何かあればがははって笑うのが玉緒さんだった」。「勝新太郎さんの話をすると少女みたいな顔をする。夢見る少女みたいだった」とも告白。「（勝さんのことが）好きで好きでたまらなくて、勝さんが亡くなってから聞いたけど『主人が死んだことはわかってる。１つ悲しいと思うのは、新しい石鹸（せっけん）を置いておくと最初に勝さんが使って角がとれていたけど、今は新しい石鹸を置いておいても角がとられていない。勝さんがいないんだなと感じる』」とエピソードも紹介した。

　最後に会ったのは１０年ほど前。「元気バリバリでした」とその時の様子も明かした。施設に入ったことは知らされていたというが、訃報（ふほう）には「びっくりです」と驚いた様子。小林は「最近知っている方がなくなって辛いですね」と声を落としていた。