≠MEが6月12日（金）に＜≠ME 菅波美玲卒業コンサート〜みんなのことが大好きなの〜＞が東京都・NHKホールにて開催した。

◆ライブ写真

5月11日(月)にグループからの卒業を報告した菅波美玲。卒業コンサート当日は菅波の過去のライブ映像を振り返るOvertureが流れ冒頭から会場がエモーショナルな雰囲気に包まれる中メンバーが登場すると、菅波は「最高の日にしよう！」と呼びかけ、自身がセンターを務めた楽曲「マシュマロフロート」でコンサートは幕を開けた。

菅波が参加したユニット楽曲「ウルトラレアキッス」「春の恋人」「#おふしょるにっと」や、初のオリジナルソング「≠ME」、デビューミニアルバム「超特急 ≠ME行き」のリード曲「秘密インシデント」など2019年2月の結成から約7年間の歩みを改めて感じられる楽曲を披露。

アンコールではドレスに着替えた菅波が手紙を読み上げ、「7年前、オーディションに合格して、≠MEの一員になりました。この 7年間、皆さんからいただいた言葉は温かくて優しくて、私を包み込んでくれて、少し立ち止まってしまった時も、皆さんがいるから頑張れる、頑張ろうと思えていました。どんな時も側にいてくれて、信じてくれて、私に思いをいっぱい伝えてくれて、本当にありがとう。」そして、「メンバーのみんな。楽しい時も苦しい時も笑ったり涙したり、みんなとだから乗り越えられたことがたくさんありました。みんなと立つステージが楽しくて、みんなのギャップが大好きで、私はメンバーのことが大大大好きです。みんなで進んできた この7年間が私の中で一生消えない宝物で青春です。ファンの皆さん、これからも≠MEを支えてください。そして、夢のステージまで一緒に駆け抜けてほしいです。私と出会ってくれて本当にありがとう。皆さんのことが大好きです。」と想いを伝えた。

菅波は「続いて披露する楽曲は指原さんが書き下ろしてくださった楽曲です。指原さん、メンバーのみんな、ファンの皆さん、そして今まで支えてくださったスタッフの皆さんに感謝の気持ちを込めて、7年間の思いを込めて歌わせていただきます。」とコメントすると、卒業のために制作された楽曲「君はもう一度タネになる」を初披露した。

最後に菅波は「メンバーとファンの皆さんと、そして支えてくださったスタッフさん、全員で、最後の楽曲楽しんでいきましょう！」と笑顔で、本日2度目の「マシュマロフロート」をパフォーマンスした。

蟹沢は「私たちはまた歩み始めます。大切な思い出と、これからの夢を胸に、歩き続けることが恩返しになると信じて、エールになると信じて。これまでもこれからも、皆さんの存在が私たちみんなの宝物です。≠MEと出会ってくださって本当にありがとうございます。そして、美玲は全員の愛を受け取って、また歩き出します。その道が輝き続けることを心から、願っています。それぞれの道を歩んでいきますが、これからも応援よろしくお願いします。皆さん一緒に過ごしてくださり、本当にありがとうございました！」とメッセージを送った。

菅波は「≠MEで7年間、一緒に青春を過ごしてくれて本当にありがとうございます。アイドル、とっても楽しかったです。皆さんがいたから、ステージでたくさん輝けました。皆さんからの温かい言葉、絶対にこれからも忘れません。今まで本当にありがとう。皆さんのことが大好きです。みんなの笑顔が大好きだよ！今日は本当にありがとうございました！」と挨拶し、卒業コンサートは幕を閉じた。

©️YOANI

■セットリスト<≠ME 菅波美玲卒業コンサート〜みんなのことが大好きなの〜＞

2026年6月12日(金)東京都・NHKホール

開場 18:00/開演 19:00

出演メンバー：

尾木波菜・落合希来里・蟹沢萌子・河口夏音・川中子奈月心・櫻井もも・菅波美玲・鈴木瞳美・谷崎早耶・冨田菜々風・永田詩央里・本田珠由記 M-1 マシュマロフロート

M-2 す、好きじゃない！

M-3 超絶ヒロイン

M-4 クルクルかき氷

M-5 ウルトラレアキッス

M-6 春の恋人

M-7 #おふしょるにっと

M-8 チョコレートメランコリー

M-9 天使は何処へ

M-10 モブノデレラ

M-11 ≠ME

M-12 秘密インシデント

M-13 君はスパークル

M-14 まほろばアスタリスク

M-15 はにかみショート

M-16 ラストチャンス、ラストダンス

〈Encore〉

EN-1 君はもう一度タネになる

EN-2 虹が架かる瞬間

EN-3 自分賛歌

EN-4 マシュマロフロート

■＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞

2026年5月4日(月・祝) 東京都・東京ガーデンシアター

2026年5月16日(土) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年5月30日(土) 広島県・広島サンプラザホール

2026年6月27日(土) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2026年7月17日(金)、18日(土) 神奈川県・横浜アリーナ

■ライブ情報

＜Japan Expo Paris 2026＞

2026年7月10日(金)、11日(土) パリ・ノールヴィルパント展示会場 ＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」

2026年8月1日(土)東京都・お台場&青海周辺エリア ＜LuckyFes’26＞

2026年8月8日(土)茨城県・国営ひたち海浜公園 ＜FEST. INAZUMA 2026＞

2026年9月20日(日) 滋賀県・烏丸半島芝生広場

■12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」

2026年6月24日(水)発売

商品概要 https://not-equal-me.kingrecords.co.jp/topics/cd/000535.html#000535

関連リンク ◆≠ME オフィシャルサイト

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