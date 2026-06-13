

資料 瀬戸内国際芸術祭

瀬戸内国際芸術祭で結成された「瀬戸内少女歌劇団」の2026年の劇団員を募集しています。2026年は11月21日と22日、四国水族館（香川県宇多津町）で海の物語を題材にした新作公演を行います。

瀬戸内少女歌劇団は、地域に残る伝説や民話を元に物語を創作し、体験型の演劇で表現するプロジェクトとして2019年に初めて結成されました。2019年は三豊市の粟島海員学校を舞台にした「せとうち物語－粟島編－」、2022年は丸亀市の本島で「せとうち物語－塩飽編－」、2025年は高松市の大島で人間社会の普遍的な課題をテーマにした「ガリバー旅行記」を上演しました。

オーディションに参加する小学4年生～高校3年生までの約15人と一般約30人をいずれも先着順で募集しています。性別、国籍、舞台経験は不問ですが、瀬戸内の島々が好きで、一緒に演劇を創作する意欲があり、稽古に参加できることなどが条件です。

応募は6月30日まで、7月4日に一般の部、5日に小中高校生の部のオーディションがワークショップ形式で行われます。稽古は7月中旬から週1回のペースで行います。

物語の原案・構成は北川フラム総合ディレクター、演出は三好真理さんが担当します。