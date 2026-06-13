ラミン・ヤマルがウォルマートでショッピング

スーパーマーケットに突如現れたスペイン代表のスター選手の存在に誰も気づかなかったようだ。

英紙「ザ・サン」によれば、北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するスペインの主力選手である18歳FWラミン・ヤマル（バルセロナ）がアメリカのジョージア州フォートオグルソープにある大手スーパーマーケットチェーン「ウォルマート」で食料品を買い込む様子を報じた。

W杯開幕を控えたなかでの束の間のオフの一幕のようだが、周囲の人はヤマルの存在に気づいていなかったという。同紙は「W杯のスター、ラミン・ヤマルがウォルマートで食料品を買い物している姿が目撃されるも、彼が誰なのか全く気付かれていなかった」と報じた。

スペインが拠点を置くテネシー州チャタヌーガからは18マイル（約29km）離れた場所で、ヤマルが私服姿だったこともあるようだが、今大会のスター候補がスーパーで平然と買い物をしている様子が話題となっていた。SNSでは「謙虚な王様のオーラ」「クレイジー」「アメリカならでは」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）