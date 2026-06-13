56歳・工藤静香、私物ポーチの中身を公開 常備する意外なアイテムも披露「貴重な動画」「とても好感が持てました」「参考になりました！」
歌手の工藤静香（56）が、美容誌『美ST』の公式YouTubeチャンネル『美ST Channel』に出演し、普段持ち歩いている私物ポーチの中身を公開した。
【動画】「かわいい！」私物ポーチの中身を公開した工藤静香
動画では、メイクアイテムをはじめ、喉のケア用品や日常的に愛用しているアイテムを紹介。工藤ならではのこだわりが詰まった持ち物が明かされた。
ポーチの中には、飴のケースや「とらや」の羊羹、リップ、アイライナーなどが入っており、それぞれの用途を紹介。塩については「なぜ持ち歩いているかと言うと、新幹線の中や飛行機の中でもうがいができる」と説明。「例えば緑茶にお塩を入れてうがいしたり、お水に入れてうがいをしたりとか」と、喉のコンディション維持のために活用していることを明かした。
さらに、「お弁当のおかずがちょっと戦力がない時は、これをちょっとかけてお米を食べるという感じです」と話し、食事の際にも役立てていることを紹介した。
動画ではそのほかにも、日頃から愛用している美容アイテムやケアグッズについて語っており、長年第一線で活躍する工藤の美容・健康へのこだわりがうかがえる内容となっている。
YouTubeのコメント欄には「チャーミングって言葉が一番似合う方。貴重な動画をありがとうございます！」「お綺麗で可愛らしいところもあってほんと素敵〜リップも参考になりました！」「洗練された物ばかりだろうと思ったら、かわいいヘアクリップだったり、プチプラのメイク用品が入っていたり、とても好感が持てました」「歌手だから、のどケア大事ですし、美容にも気を使ってて素晴らしい メイクポーチ可愛い」などの声が届いている。
【動画】「かわいい！」私物ポーチの中身を公開した工藤静香
動画では、メイクアイテムをはじめ、喉のケア用品や日常的に愛用しているアイテムを紹介。工藤ならではのこだわりが詰まった持ち物が明かされた。
ポーチの中には、飴のケースや「とらや」の羊羹、リップ、アイライナーなどが入っており、それぞれの用途を紹介。塩については「なぜ持ち歩いているかと言うと、新幹線の中や飛行機の中でもうがいができる」と説明。「例えば緑茶にお塩を入れてうがいしたり、お水に入れてうがいをしたりとか」と、喉のコンディション維持のために活用していることを明かした。
動画ではそのほかにも、日頃から愛用している美容アイテムやケアグッズについて語っており、長年第一線で活躍する工藤の美容・健康へのこだわりがうかがえる内容となっている。
YouTubeのコメント欄には「チャーミングって言葉が一番似合う方。貴重な動画をありがとうございます！」「お綺麗で可愛らしいところもあってほんと素敵〜リップも参考になりました！」「洗練された物ばかりだろうと思ったら、かわいいヘアクリップだったり、プチプラのメイク用品が入っていたり、とても好感が持てました」「歌手だから、のどケア大事ですし、美容にも気を使ってて素晴らしい メイクポーチ可愛い」などの声が届いている。