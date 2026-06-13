サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１２日、活動拠点とする米テネシー州ナッシュビル「ナッシュビルＳＣトレーニングセンター」を離れ、オランダとの初戦を戦う米テキサス州のダラスへ移動した。

遠藤航のチーム離脱など、衝撃的なニュースとともに広まったナッシュビルの名前。その中心地を歩いてみると、アメリカのリアルが横たわっていた。（デジタル編集部 古和康行）

眠れない。

仕事がタフなわけではない。ナッシュビルでの活動中、日本代表の練習開始は基本的に午前１０時以降で、取材も昼のうちには終わる。サマータイムの今の時期、日本との時差は１４時間だから午後２時頃に取材を終えても、日本は明け方の午前４時だ。東京の編集者が動き出すまでには、まだ時間がある。

初めて海外へ出たから、これが時差ボケというものなのかは分からない。同じ現場を持つカメラマンの先輩から「眠いのを我慢して、夜寝るようにしたほうがいいよ」とアドバイスをされた。少し、街を歩いてみる。

音楽の聖地

ナッシュビルは音楽の聖地として知られる。約１００年の歴史を誇る音楽ラジオ番組「グランド・オール・オプリ」が始まった場所であり、この番組は多くのスターを輩出してきた。カントリーミュージック界の権威ある音楽賞として知られる「カントリーミュージック協会賞」の授賞式も行われる（ちなみに２０２６年の授賞式は６０回目なのだとか）。

今や世界的なスターでもあるテイラー・スウィフトが、カントリーミュージックで成功することを夢見て、１４歳の時に一家で「聖地」ナッシュビルに活動の拠点を移したのは、有名な話。６月２０日にはナッシュビルにあるニッサン・スタジアムでカナダ出身のシンガーソングライター、エド・シーランがライブツアーを行う。

中心地「ブロードウェイ」には無数のライブハウスが立ち並ぶ。事前にある程度、情報としては知っていたが行ってみて、度肝を抜かれる。

日本だとライブハウスは小規模の場所でも密閉性の高いドアで閉じられていたり、地下にあったりする。いわゆる大箱と呼ばれるところでも、周囲と距離があることがほとんどだが、ここは全てが違う。

ライブハウスが隣接し、そのほとんどの窓が開け放たれている。窓際にステージを組んでいるから、背後の窓を開け放つと路上に音がだだ漏れになる。音響的にこれでいいのか？という疑問は抱きつつも、客は楽しそうだ。そういう店が通りのほとんどを占めているから、街全体がライブハウスのような喧噪で、道行く人が声を張り上げて話をしている。

横たわるアメリカの現実

観光地でもある。周辺には大きなホテルやショッピングモールがあり、活気がある。

と同時に、日本ではあまり見ない光景にも出くわす。街の中心地では大きな犬を引き連れた物乞いがいて、少し外れた教会の階段には、そこで寝泊まりしているであろうホームレスがたばこのようなものを吸っている。

その横を高級車がすり抜け、目の前を観光客がかしましく横切っていった。私も少し小走り気味にその場を逃げる。

米国住宅都市開発省の報告書によれば、ホームレスの数は全米で相当数に上るらしい。

世界がサッカーで一つになる時に

アメリカの華々しさの裏側で、どんどん物価は高騰していく。持つ者が強くなり、持たざる者が弱くなっていく世界経済の中で、その格差はどんどん広がっていくのだろう。

ここから、２０キロほど離れた場所ではサッカー日本代表が練習をしていて、マクドナルドがワールドカップのスペシャルメニューを出していて、サッカーの広告がそこかしこにある。試合が行われないナッシュビルにも伝わるほど、今のアメリカには世界最大のスポーツイベントを迎える熱気がある。

怖くなって、小走りで逃げ出した自分にこんなことを言う資格はないのだろう。

でも、恥を忍んで、それでも本音で。世界中がサッカーに熱狂する約４０日、それを純粋に楽しむことができる人が、１人でも増える世の中であってほしいと願う。

やっぱり、今日も眠れなさそうだ。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。エド・シーランの「Thinking out Loud」を聴くと胸がキュンとなる。