100均にひっそり出てるよ！たっぷり入ってコスパ抜群！あの人気お菓子柄の便利グッズ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で、見覚えのあるロゴを発見しました！あの人気お菓子「ハッピーターン」がモチーフのストックバッグ。ハッピーターンといえば！な、おなじみの柄がドーンとデザインされていて、使うたびに気分も上がります♡食品の小分けやおすそ分け用、小物の整理整頓など、いろいろ使えて便利ですよ！

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商品情報

商品名：ストックバッグ（ターン王子柄、14枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横200mm×縦190mm、厚さ0.04mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668967543

商品名：ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、20枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横150mm×縦152mm、厚さ0.04mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668967581

食品の小分けやおすそ分けに便利！ダイソーのハッピーターン柄ストックバッグ

ダイソーのキッチン消耗品売り場をパトロールしていると、見覚えのあるロゴが目に留まりました。

そこにあったのは、なんとあの人気お菓子「ハッピーターン」のストックバッグ！まさかダイソーでハッピーターングッズを購入できるとは思いませんでした。

『ストックバッグ（ターン王子柄、14枚）』は、Mサイズのストックバッグが14枚入っています。価格は110円（税込）です。

サイズは約横200mm×縦190mmと、食品類の小分け保存やおすそ分け用にちょうどいい大きさです。

みんな大好きなハッピーターンの総柄デザインを採用♡100円の商品ながら、かなり凝っています。

ハッピーターンの包み紙がそのままデザインされています！

ハッピーターン公式のマスコットキャラクター「ターン王子」のイラストや、ちょっとした小ネタなどが書かれていて、眺めているだけでも楽しいです。

『ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、20枚）』は、Sサイズのストックバッグが20枚入っています。こちらも価格は110円（税込）です。

サイズは約横150mm×縦152mmと、使いかけの乾物を入れたり、食べかけのお菓子をパッケージごと入れたりするのにちょうどいい大きさです。

こちらは見つけたらとてもラッキーな、ハート型のハッピーターンの総柄♡使うたびに気分も上がります！

MサイズもSサイズも厚さが約0.04mmと薄いですが、その分枚数がたくさん入っていて、たっぷり使えるのが嬉しい限り。

ちなみに、パッケージには冷凍対応などの表記はありませんが、耐冷温度の記載は-20℃となっています。なお、冷凍保存で使用する場合は自己責任での利用となるため、必要に応じてテストして使用してください。

食品の保存以外の活用法は？

食品の保存以外にも、小物の持ち運びや収納にも活用できます。柄が付いているものの透明で視認性も高いので、整理整頓にもぴったり。

旅行用のコスメやスキンケアアイテムをまとめたり、衛生用品のパウチなどを仕分けるのに使用してみましたが、ちょうどいいサイズ感で使い勝手が良いです！

ポーチのように入れ物の重さを気にせず持ち運べるので、身軽にお出かけできて便利ですよ。

今回は、ダイソーの『ストックバッグ（ターン王子柄、14枚）』と『ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、20枚）』をご紹介しました。

デザインが可愛いだけでなく、枚数もしっかり入っていてコスパ抜群！他と一味違うストックバッグをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。