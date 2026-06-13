さすが100均バイヤーおすすめ品！移し替え不要！好みに合わせて4通りで使える便利グッズ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけたキッチンパックは、バイヤーがおすすめする注目の便利グッズ。4方向から取り出せるパッケージで、置く・吊るす・引き出し収納など自由に使えるのが特徴。薄手ながら食品の小分けやゴミ袋代わりに活躍し、90枚入りの大容量で惜しみなく使えるコスパの良さも魅力です！

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商品情報

商品名：4つの取り出し口が付いたキッチンパック（90枚）

価格：￥110（税込）

寸法（約）：縦300mm×横200mm

厚さ（約）：0.007mm

枚数：90枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949000

バイヤーおすすめ品！移し替え不要で使えるキッチンパック

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『4つの取り出し口が付いたキッチンパック（90枚）』は、バイヤーおすすめ品として紹介されている、日常使いにうれしい工夫が詰まった商品です。

最大の特徴は、4方向から取り出せるユニークなパッケージ設計。

上・下・横・正面から袋を取り出すことができます。

パッケージはモノトーンのシンプルなデザインなので、生活感が出にくく見た目もすっきりしています。

置く・吊るす・引き出しに入れるなど、収納場所や使い方に合わせて自由にレイアウトできるのが魅力。

キッチンの限られたスペースでも無駄なく配置できるため、整理整頓がしやすくなるのも嬉しいポイントです。

ダイソーで買える『4つの取り出し口が付いたキッチンパック（90枚）』の使い道は？

袋のサイズ感はA5のノートよりも少し大きいくらい。そしてかなり薄めの作りになっています。

使用上の注意点として、オーブンや電子レンジ、湯煎での使用はNG。もちろん、熱源のそばに置くのも厳禁です。

また、液体や鋭利なものを入れると破損の原因になりそうなので、中に入れるものには少し注意した方が良さそうです。

筆者的には調理用途ではなく、食品の小分けなどに使うのがおすすめ。軽くて扱いやすく、90枚入りという大容量なので、惜しみなく使えるのが大きなメリットです。

ゴミ袋代わりとしても積極的に使えるので、コストを抑えつつ、使い勝手の良いキッチン消耗品を探している方にぴったりの商品ですよ。

今回はダイソーの『4つの取り出し口が付いたキッチンパック（90枚）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。