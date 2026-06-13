コンパクトタイプ出た！もはや家電屋レベル！300円でも買って良かった100均の小型家電
商品情報
商品名：電子メモパッド（4.4インチ）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：4.4インチ
使用電池：CR1220（3V）×1個（別売）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480331560
繰り返し使えるダイソーの小型家電にコンパクトサイズが登場！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『電子メモパッド（4.4インチ）』。簡単な記録に便利な電子メモパッドです。
価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
実は、この手の商品は以前にもダイソーから出ていましたが、今回の商品は4.4インチとコンパクトサイズなのが特徴。クレジットカード2枚を縦に並べた分より、やや大きいくらいのサイズ感です。
さらに薄くて軽いことも相まって、持ち運びにも便利ですよ。
使用電池はCR1220（3V）が1個で、別売となっています。また、電池カバーはネジで留められているため、プラスドライバーが必要になります。
『電子メモパッド（4.4インチ）』の使用感や便利な使い方は？
付属のペンで、画面に直接書き込むことができます。なめらかな書き心地で、筆圧によって線の太さも変えられます。
ペンは本体に収納できるので、紛失の心配が軽減されるのもGOOD。
消去ボタンで、書いた文字をすぐに消すことができます。
繰り返し書いて消せるのでメモ帳要らず！エコ＆経済的です。
ロックも付いているので、画面消去を防止することもできます。しばらく消したくないメモは、ロックをすることで残すことができて便利です！
そして、約47mm×15mmのマグネットが付いている点がポイントです。
マグネットに厚みがあるため、置いて使用する際も、ぐらつきにくく使いやすいです。
冷蔵庫に設置し、お買い物メモとして使うのが便利！よく使う食品や調味料などの在庫をメモしておき、使用したらチェックしていけば楽に管理できます。
サイズが小さいので、パソコン作業の際にもおすすめです。自分とパソコンの間にも置けて邪魔になりません。
今回は、ダイソーの『電子メモパッド（4.4インチ）』をご紹介しました。
家でも外出先でも使いやすい優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。