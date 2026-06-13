コンパクトタイプ出た！もはや家電屋レベル！300円でも買って良かった100均の小型家電

以前にもダイソーから出ていた小型家電が、ついにコンパクトサイズになって登場。300円の商品ですが、買って大正解と思えるほど優秀だったのでご紹介します！軽くて薄いのも相まって持ち運びにとても便利。嬉しい機能も付いていて、使い勝手も抜群ですよ！さらに、おうちでも使いやすい工夫も◎至れり尽くせりです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：電子メモパッド（4.4インチ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：4.4インチ

使用電池：CR1220（3V）×1個（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480331560

繰り返し使えるダイソーの小型家電にコンパクトサイズが登場！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『電子メモパッド（4.4インチ）』。簡単な記録に便利な電子メモパッドです。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

実は、この手の商品は以前にもダイソーから出ていましたが、今回の商品は4.4インチとコンパクトサイズなのが特徴。クレジットカード2枚を縦に並べた分より、やや大きいくらいのサイズ感です。

さらに薄くて軽いことも相まって、持ち運びにも便利ですよ。

使用電池はCR1220（3V）が1個で、別売となっています。また、電池カバーはネジで留められているため、プラスドライバーが必要になります。

『電子メモパッド（4.4インチ）』の使用感や便利な使い方は？

付属のペンで、画面に直接書き込むことができます。なめらかな書き心地で、筆圧によって線の太さも変えられます。

ペンは本体に収納できるので、紛失の心配が軽減されるのもGOOD。

消去ボタンで、書いた文字をすぐに消すことができます。

繰り返し書いて消せるのでメモ帳要らず！エコ＆経済的です。

ロックも付いているので、画面消去を防止することもできます。しばらく消したくないメモは、ロックをすることで残すことができて便利です！

そして、約47mm×15mmのマグネットが付いている点がポイントです。

マグネットに厚みがあるため、置いて使用する際も、ぐらつきにくく使いやすいです。

冷蔵庫に設置し、お買い物メモとして使うのが便利！よく使う食品や調味料などの在庫をメモしておき、使用したらチェックしていけば楽に管理できます。

サイズが小さいので、パソコン作業の際にもおすすめです。自分とパソコンの間にも置けて邪魔になりません。

今回は、ダイソーの『電子メモパッド（4.4インチ）』をご紹介しました。

家でも外出先でも使いやすい優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。