モッテル（MOTTERU）は、MagSafe対応のマグネット式車載ホルダー「MOT-MGCH02」を発売した。価格は2980円。数量限定のモニターセールでは1980円で販売される。

スマートフォンを固定するネオジム磁石と、車内に取り付けるダイヤル式の真空ゲル吸盤を組み合わせた。対応温度は-15℃～60℃で、スマートフォンとケースを合わせて300gまで取り付けられる。

アーム部分には形状記憶素材が採用されており、ダッシュボードやセンターコンソール周辺の形状に合わせて曲げられる。

台座は360度回転できる構造で、スマートフォンを縦向きと横向きのどちらでも固定できる。ポールジョイントでは上下左右の角度を調整できる。

真空ゲル吸盤は、水洗いすることで吸着性能が回復する。メタルリングステッカーが付属し、MagSafe非対応のiPhoneやマグネット非対応のAndroidスマートフォンでも利用できる。ただし、メタルリングを装着した状態ではワイヤレス充電を利用できない。

本体の大きさは約72×48×225mmで、重さは約152g。カラーはブラックのみ。保証期間は1年間となる。