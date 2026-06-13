「有効ではない」伊東純也が明かしたオランダ戦で避けるべきポイントと有効手段「重要なのは…」【日本代表】
オランダ戦まで残り２日となった６月12日（日本時間13日）、囲み取材に応じた伊東純也がオランダの印象について言及した。
「ディフェンスが特に強いイメージ。身長が高い選手が多いので、セットプレーも大事になるはずです」
ウイングバックもしくはシャドーで出場した場合、伊東は避けるべきポイントと有効手段を次のように考えていた。
「身長などはあまり気にしていません。シンプルなクロスは有効ではないかなと思います。重要なのは、スペースに速いボールを入れたりするプレーかなと」
良い守備からカウンターに繋げる形。イングランド戦でゴールを奪ったような展開が理想のひとつになりそうだ。
前回大会のドイツ戦やスペイン戦はいずれも前半に先制を許した。その反省から「試合の入りは大事」とも伊東は言っていた。
オランダ撃破へのヒントを明かしてくれた伊東。持ち味のスピードで勝利への道を切り開いてほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
「ディフェンスが特に強いイメージ。身長が高い選手が多いので、セットプレーも大事になるはずです」
ウイングバックもしくはシャドーで出場した場合、伊東は避けるべきポイントと有効手段を次のように考えていた。
「身長などはあまり気にしていません。シンプルなクロスは有効ではないかなと思います。重要なのは、スペースに速いボールを入れたりするプレーかなと」
良い守備からカウンターに繋げる形。イングランド戦でゴールを奪ったような展開が理想のひとつになりそうだ。
前回大会のドイツ戦やスペイン戦はいずれも前半に先制を許した。その反省から「試合の入りは大事」とも伊東は言っていた。
オランダ撃破へのヒントを明かしてくれた伊東。持ち味のスピードで勝利への道を切り開いてほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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