「まるで映画のワンシーンのようだ」。カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の中継に映ったハリウッド俳優に「カッコいい」「オーラが隠しきれていない」などの声【Ｗ杯】
北中米ワールドカップの開催国カナダは現地６月12日、グループステージ第１節（Ｂ組）でボスニア・ヘルツェゴビナとトロント・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。
この試合後、映画『デッドプール』シリーズや『ウルヴァリン：X-MEN ZERO』などで知られるハリウッドスターのライアン・レイノルズが自身のインスタグラムを更新。カナダ出身の49歳は「この試合は絶対に見逃せなかった」と綴る。
「飛行機、電車、車と乗り継いできたけど、本当に価値があった。トロントは盛り上がった。カナダも盛り上がった。スポーツ史上最高の雰囲気の１つだった」
また、『DAZN』の中継映像では、たびたびレイノルズの姿が抜かれており、『DAZN』の公式Ｘでも「ライアン・レイノルズがカナダ対ボスニア戦の観客席にいた」と紹介されていた。
中継映像やレイノルズの投稿を受け、SNS上では以下のような声があがった。
「まるで映画のワンシーンのようだ！」
「客席に紛れ込んでいるな」
「オーラが隠しきれていない」
「カッコいい」
「ライアン・レイノルズおるやん！」
「現地にいるのか！」
「レイノルズが見に来てる！？」
「レイノルズ、何回も映像に抜かれてる（笑）」
「やっぱりライアン・レイノルズかっこいいな」
なお、カナダは18日にカタール、24日にスイスとバンクーバーで相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「レイノルズが見に来てる！？」ハリウッドスターがカナダ代表を応援！
この試合後、映画『デッドプール』シリーズや『ウルヴァリン：X-MEN ZERO』などで知られるハリウッドスターのライアン・レイノルズが自身のインスタグラムを更新。カナダ出身の49歳は「この試合は絶対に見逃せなかった」と綴る。
また、『DAZN』の中継映像では、たびたびレイノルズの姿が抜かれており、『DAZN』の公式Ｘでも「ライアン・レイノルズがカナダ対ボスニア戦の観客席にいた」と紹介されていた。
中継映像やレイノルズの投稿を受け、SNS上では以下のような声があがった。
「まるで映画のワンシーンのようだ！」
「客席に紛れ込んでいるな」
「オーラが隠しきれていない」
「カッコいい」
「ライアン・レイノルズおるやん！」
「現地にいるのか！」
「レイノルズが見に来てる！？」
「レイノルズ、何回も映像に抜かれてる（笑）」
「やっぱりライアン・レイノルズかっこいいな」
なお、カナダは18日にカタール、24日にスイスとバンクーバーで相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「レイノルズが見に来てる！？」ハリウッドスターがカナダ代表を応援！