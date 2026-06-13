◇ナ・リーグ カブス―ジャイアンツ（2026年6月12日 サンフランシスコ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が12日（日本時間13日）のジャイアンツ戦に「5番・右翼」で先発出場し、2回に左翼線二塁打を放つと、4回に先制の左中間適時二塁打を放った。

2回1死無走者で迎えた第1打席。ジャイアンツ先発右腕のループのカウント1ボール1ストライクからの真ん中に入った76.6マイル（約123キロ）のカーブをとらえた打球は左翼線で弾む二塁打となった。

さらに4回1死一塁の第2打席では、フルカウントからの9球目、ループの93.5マイル（約150.4キロ）のシンカーを左中間へ運ぶ二塁打とし、先制点を叩き出した。この打撃で本塁への送球間に三塁を陥れた鈴木は続くホーナーの左犠飛で2点目のホームを踏んだ。

11日（同12日）のロッキーズ戦では1点を追う4回1死満塁でメジャー通算3本目の10号グランドスラム。日本選手で唯一、デビューから5年連続で2桁本塁打を達成していた。

序盤に2度の10連勝がありながら波に乗り切れず、5月中旬からは逆に10連敗。6月も試合前時点で3勝6敗だったが、鈴木はこれで9試合連続安打とバットでチームをけん引している。