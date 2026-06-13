お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。元彼女とのツーショット写真が紹介され、スタジオで声を上げた。

笑福亭鶴瓶は観覧席に「皆さん知ってるか（わからない）。いとこ同士ですからね」と伝えると、客席からは「へぇ〜」と驚きの声に包まれた。

中西は「年に1回正月にビンゴ大会やってますから」と語った。

鶴瓶から「そのときはお前ら司会せえへんやろ？」と聞かれ、中西は「やりますよ。全然。その司会が1年で一番ウケるんですよ」と語り笑わせた。

番組では10代、20代の頃の写真が公開され、いとこの「みくちゃん」から提供された写真と判明した。

その後、中西が神社のような場所で顔が隠された女性とポーズを撮る写真が紹介され、那須は先に気づき笑うと、中西も気づき「ええ!? アカンやん。これ元カノやないですか」とつっこんだ。

中西は「出したらアカンやん」とつっこみ、次の写真もその次の写真にも元彼女が映っており「元カノ…元カノばっかり出てくる」とつっこんだ。

中西は「えらいもんで…このときから『ラヴィット！』はやってますね」と親指と人さし指で「L」を作る“ラヴィット！ポーズ”を番組誕生前から実践していたことにふれた。

中西は「初めて『元カノやないか！』ってつっこみましたよ」と笑った。

那須も「大好きやったもんな、あの人」とイジった。

中西は「当時ですよ！」と強調した。