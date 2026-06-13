八木勇征（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/13】FANTASTICSの八木勇征が6月12日、自身のInstagramを更新。黒髪へとヘアチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。

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◆八木勇征、ヘアチェンジで黒髪披露


八木は、黒いタンクトップを身に着けての鏡越しのセルフショットを投稿。以前の明るい髪色から、前髪を真ん中で分けたヘアスタイルのストレートの黒髪となっている。

その他にも、より黒髪がはっきりとわかる接近ショットなども投稿している。

◆八木勇征の投稿に反響


この投稿は「さらに美しく」「お顔も髪色も天才」「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気全然違う」「昔の写真かと思った」「何色でも素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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