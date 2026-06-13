FANTASTICS八木勇征、黒髪にチェンジで雰囲気ガラリ「お顔も髪色も天才」「さらに美しく」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】FANTASTICSの八木勇征が6月12日、自身のInstagramを更新。黒髪へとヘアチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LDH“国宝級イケメン「雰囲気全然違う」イメチェン姿
八木は、黒いタンクトップを身に着けての鏡越しのセルフショットを投稿。以前の明るい髪色から、前髪を真ん中で分けたヘアスタイルのストレートの黒髪となっている。
その他にも、より黒髪がはっきりとわかる接近ショットなども投稿している。
この投稿は「さらに美しく」「お顔も髪色も天才」「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気全然違う」「昔の写真かと思った」「何色でも素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】LDH“国宝級イケメン「雰囲気全然違う」イメチェン姿
◆八木勇征、ヘアチェンジで黒髪披露
八木は、黒いタンクトップを身に着けての鏡越しのセルフショットを投稿。以前の明るい髪色から、前髪を真ん中で分けたヘアスタイルのストレートの黒髪となっている。
その他にも、より黒髪がはっきりとわかる接近ショットなども投稿している。
◆八木勇征の投稿に反響
この投稿は「さらに美しく」「お顔も髪色も天才」「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気全然違う」「昔の写真かと思った」「何色でも素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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