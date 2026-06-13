SixTONESジェシー、誕生日に幼少期の秘蔵ショット公開「ちびジェシーが可愛すぎる」「家宝にしたい」ファンから絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/13】SixTONESのジェシーが6月11日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】SixTONESジェシー「愛おしすぎる」と話題の幼少期
ジェシーは「let’s enjoy this moment」「＃30 ＃歳」とつづり、同日の迎えた30歳の誕生日について投稿。背面に座りにっこりと笑っている幼少期のジェシーが映し出され、ケーキを持ったジェシーがその表情を真似しにっこりと微笑んでいるショットを披露している。
また、口をつぐんでいる状態の幼少期ショットの前で、同じように口をつぐんでいる姿も公開している。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「ちびジェシーが可愛すぎる」「面影あって家宝にしたい」「真似してるのが愛おしすぎる」「天使」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】SixTONESジェシー「愛おしすぎる」と話題の幼少期
◆ジェシー、幼少期ショット披露
ジェシーは「let’s enjoy this moment」「＃30 ＃歳」とつづり、同日の迎えた30歳の誕生日について投稿。背面に座りにっこりと笑っている幼少期のジェシーが映し出され、ケーキを持ったジェシーがその表情を真似しにっこりと微笑んでいるショットを披露している。
また、口をつぐんでいる状態の幼少期ショットの前で、同じように口をつぐんでいる姿も公開している。
◆ジェシーの投稿が話題
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「ちびジェシーが可愛すぎる」「面影あって家宝にしたい」「真似してるのが愛おしすぎる」「天使」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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