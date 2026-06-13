女優の観月ありさが、出演していたミュージカルが大千秋楽を迎えたことを報告し、共演者とのオフショットを公開した

観月は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』本日、大千穐楽を迎えることができました」「この素敵な作品を最後までお届けできたこと、本当に幸せに思います 個性豊かで魅力あふれるキャストの皆さんと過ごした時間は毎日が刺激的で、笑いの絶えない稽古場や楽屋も今となっては大切な思い出です」と記し、主演の堂本光一、小堺一機ら共演者と衣装のまま撮影したショットをアップ。

「毎公演たくさんの素敵な景色を届けてくれたキャストの皆さん、支えてくださったスタッフの皆さん、そして劇場に足を運んでくださった皆さんに心から感謝しています。少し寂しい気持ちもありますが、この作品を２年ぶりに皆様にまたお届けできたこと、そしてバケット夫人として皆さんと過ごせた時間は私の宝物です 本当にありがとうございました またお会いできることを祈っております」とつづった。

この投稿には、「Ｏｌｉｖｅ少女の頃から大好きな観ちゃんと、デビュー前から大好きな光ちゃんが出る舞台。ひと粒で２度どころかフルコースみたいなチャリチョコ。大千穐楽おめでとうございます！」「バケット夫人の怒っていてもふんわりした雰囲気大好きです また会いたいな」「素敵な歌声癒されました」「凛（りん）とした佇（たたず）まいに、大人の余裕と可愛らしさが同居していて素敵です」などのコメントが寄せられた。