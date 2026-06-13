【漢字クイズ】「一夕」はなんて読む？一晩を意味する常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「一夕」はなんて読む？ とてもシンプルな2文字で構成される熟語「一夕」。 四字熟語の一部として知られていますよね。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いっせき」でした！ 「一夕」は、一晩や一夜、ある夜などを意味する言葉です。「一夕を楽しく過ごす」や「一夕、友と語りあった」のように使うことができます。 単体の「一夕」については、日常生活で聞くことは少ないかもしれません。それでも「一朝一夕」という四字熟語は、耳馴染みがある人も多いでしょう。 この「一朝」と「一夕」は、きわめて短い時間のたとえです。両者を合わせた「一朝一夕」は、ほんの少しの時間という意味になりますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部