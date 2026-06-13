【漢字クイズ】「一夕」はなんて読む？一晩を意味する常識漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「一夕」はなんて読む？
とてもシンプルな2文字で構成される熟語「一夕」。
四字熟語の一部として知られていますよね。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いっせき」でした！
「一夕」は、一晩や一夜、ある夜などを意味する言葉です。「一夕を楽しく過ごす」や「一夕、友と語りあった」のように使うことができます。
単体の「一夕」については、日常生活で聞くことは少ないかもしれません。それでも「一朝一夕」という四字熟語は、耳馴染みがある人も多いでしょう。
この「一朝」と「一夕」は、きわめて短い時間のたとえです。両者を合わせた「一朝一夕」は、ほんの少しの時間という意味になりますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
ライター Ray WEB編集部