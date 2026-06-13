【娘やめてもいいですか？】母は変わらない！？…なら私が行動するしかナイ！＜第9話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第9話 現状を変えたければ、自分が変わらないと
【編集部コメント】
相手と向き合うのもエネルギーを使います。使ったエネルギー分だけ響いてくれると希望が持てる相手であれば、エネルギーを注ぐ価値があるのかもしれません。しかし絶対に変わらないだろうなと思う相手に注ぐエネルギーは、子育てをしていると惜しいと思ってしまいますよね。ただずっとこのまま過ごすのも嫌だな……と思っているアイさん。現状を変えたければ自分が変わるって、一体「どういう風に」変わればいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 現状を変えたければ、自分が変わらないと
【編集部コメント】
相手と向き合うのもエネルギーを使います。使ったエネルギー分だけ響いてくれると希望が持てる相手であれば、エネルギーを注ぐ価値があるのかもしれません。しかし絶対に変わらないだろうなと思う相手に注ぐエネルギーは、子育てをしていると惜しいと思ってしまいますよね。ただずっとこのまま過ごすのも嫌だな……と思っているアイさん。現状を変えたければ自分が変わるって、一体「どういう風に」変わればいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙