俳優の瀬戸朝香（49）が、自然体な魅力あふれる食事中のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】瀬戸朝香、家族ショット＆食事中のプライベートショット

2007年に元V6の井ノ原快彦（50）と結婚し、16歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。

Instagramでは、子どもたちと夏休みを満喫した様子や、「少しだけブルーを入れた」と説明しているイメチェンショットなど、日常の様子を発信している。

食事中のプライベートショットを披露

6月11日は、「“持つべきものは友”ご飯食べながら、たわいのない会話ジョーダン交じりのおバカな会話 近況話 マジトーク時間が足りないくらい、話しまくりたい時もあればおバカなトークだけで終わる時もある。聞いてもらえるだけでいい、そんな時もあるのさテンキュ！友っ」とつづり、楽しそうに食事をする姿や、メガネショットなど、充実したプライベートの様子を披露した。

この投稿にファンからは、「朝香さん。ステキな関係」「ナチュラルメイクの朝香さんも笑顔も、全部ステキすぎです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）