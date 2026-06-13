【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 1−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月13日／トロント・スタジアム）

【映像】「超速反転ボレー」のスーパーゴール（実際の様子）

カナダ代表のFWサイル・ラリンが、力強い反転から豪快なボレーシュートを叩き込んだ。中央をこじ開けた見事な連携から生まれた同点弾に、SNS上でファンが熱狂している。

共催国のカナダ代表は日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026のグループB第1節で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦。21分にセットプレーから失点を喫して追いかける展開となったが、76分から途中出場したラリンがわずか2分後に大仕事をやってのける。

左サイドでボールを持ったMFイスマエル・コネがカットインして中央へ侵入。この動きに呼応したFWプラミス・デイヴィッドが下がってボールを引き出すと、右足アウトサイドで前線へ絶妙なダイレクトパスを送る。

このパスに反応したラリンは、DFタリク・ムハレモヴィッチを背負いながら右足でボールを収めて素早く反転。バウンドしたボールにタイミングを合わせ、右足を被せるように振り抜いたボレーは、力強くゴールネットへ突き刺さった。

「崩しが素晴らしすぎる」の声も

トロント・スタジアムが大熱狂となったゴールに、DAZNで解説を務めた小林悠氏（川崎フロンターレ）は、「いやー面白いプレーでしたね！僕はこっちのサッカーの方が好き。サイドからというよりも中から攻められるなら、中に入っていって欲しかった」とコメント。佐藤寿人氏（元日本代表FW）も「ファーストタッチでゴール方向に体を向けられたところが大きかった」とラリンの技術を称賛した。

このスーパーゴールはSNS上でも話題に。「うまい！」「中央こじ開けたな」「うめぇぇぇ」「体の使い方うめぇ」「技術高いな」「ラリンの意地見せた同点弾」「崩しが素晴らしすぎるやろ」「反転からの右足を振ったラリンが神」「ターン上手すぎるって」「気持ちでぶち込んだなぁ」「ターンのお手本のような見事なゴール」「FWらしい反転即シュート！派手じゃないけど、こういうの好き」など多くの称賛の声が集まった。

この同点弾でカナダは勝点1を獲得。3度目のワールドカップ出場で、記念すべき初の勝点獲得となった。なお、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチには、同点ゴールの起点となったコネが選出されている。

（FIFAワールドカップ2026）

