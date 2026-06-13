イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースXが12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。調達額はおよそ12兆円で、過去最大規模となりました。

スペースXイーロン・マスクCEO「スペースXは皆さんを月や火星、最終的にはその先へ連れていきたい」

スペースXは12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。公開価格は1株135ドルで、上場による調達額はおよそ750億ドル＝日本円でおよそ12兆円と、過去最大規模となりました。終値はおよそ161ドルとなり、時価総額は2兆1000億ドル＝日本円でおよそ336兆円に達しました。

岡三証券ニューヨーク駐在員事務所・荻原裕司所長「宇宙も衛星もAIも、全て持っているというのがスペースX最大の特徴。宇宙と衛星のインフラを持っているからこそ、最終的な巨大なAIマーケットにたどりつくことが一番できそうな企業と、投資家の中でも認知されて、高いバリュエーション（企業価値評価）が成り立っているのではないか」

上場によってマスク氏の資産は1兆ドルを超え、世界初の「兆万長者」となったと報じられています。