辻希美、うどん＆肉巻きおにぎり詰まった豪華弁当披露「詰め方参考にします」「食べ応えある」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「流石のクオリティ」と話題のボリューム弁当
辻は、「今日のお弁当」「#高一弁当」とつづり、食卓に用意された弁当の写真を投稿。肉巻きおにぎりや、うどんにちくわの磯辺揚げ、顔のデコレーションを施した卵焼きなどを綺麗に詰め込んだお弁当箱のほか、冷凍マンゴーを入れたスープジャーやうどんだしが並ぶ多彩なメニューを披露している。
この投稿に、ファンからは「詰め方参考にします」「食べ応えある」「全部美味しそう」「流石のクオリティ」「愛情たっぷり」「スープジャーの使い方が参考になります」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「流石のクオリティ」と話題のボリューム弁当
◆辻希美、ボリューム満点の手作り弁当披露
辻は、「今日のお弁当」「#高一弁当」とつづり、食卓に用意された弁当の写真を投稿。肉巻きおにぎりや、うどんにちくわの磯辺揚げ、顔のデコレーションを施した卵焼きなどを綺麗に詰め込んだお弁当箱のほか、冷凍マンゴーを入れたスープジャーやうどんだしが並ぶ多彩なメニューを披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「詰め方参考にします」「食べ応えある」「全部美味しそう」「流石のクオリティ」「愛情たっぷり」「スープジャーの使い方が参考になります」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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