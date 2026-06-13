◆米大リーグ ホワイトソックス８―２ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースがア・リーグ中地区首位のＷソックスに逆転負け。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が今季３度目の完全休養となる中、先発の佐々木朗希投手（２４）が日米通じて自己ワーストとなる７失点でＫＯされ、４敗目を喫した。

試合後、ロバーツ監督は１３日（同１４日）の大谷の出場に関して「（今日は）彼は治療を受けただけだ。トレーナーたちと話したところ、現時点では（明日の出場に向けては）楽観的に見ている。しかし、今夜を無事に終え、あす彼をここに呼び、何かしらのワークアウトを行って準備させたいと考えている。その上でどうするかを判断する」と説明。全ては順調かと問われると「その通りだ」と力を込めた。

６月は３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点の大谷について、指揮官は試合前には「理想としては明日は出場できることを期待している。ただ、必要ならばもう一日休ませるかもしれない」と説明していた。