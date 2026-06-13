◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組 米国４―１パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）

３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国での開幕戦が行われ、ＦＩＦＡランク４１位のパラグアイは同１７位の米国に１―４で敗れた。

序盤から米国の攻撃に圧倒され、相手ＦＷバログン（モナコ）に２ゴールを決められるなど０―３で前半を折り返した。後半２８分にエースＦＷエンシソ（ストラスブール）のパスを受けたＭＦマウリシオ（パルメイラス）がゴールを決め、反撃開始。終盤もエンシソを中心に奮闘したが、２点目は遠く、ラストプレーでも得点を許した。

パラグアイは９回目の出場となるＷ杯で、初戦に勝利したのはわずか１回のみ（４分４敗）。１９８６年のメキシコ大会のイラク戦で唯一、１―０で勝利を飾っていたが、４０年ぶりの白星発進はならなかった。

◆パラグアイ ４大会ぶり９回目。ＦＩＦＡランク４１位。アルゼンチン出身のグスタボ・アルファロ監督（６３）が指揮。前回出場の南ア大会は決勝Ｔ１回戦で日本をＰＫ戦の末倒した８強が最高。守備とデュエルに力を入れる。Ｇ・ゴメスが高い統率力を持つ。南米予選は６位で７勝７分４敗。首都アスンシオン。人口は７５０万人。