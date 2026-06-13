とろける食感がたまらない！おうちで本格「抹茶ベイクドチーズケーキ」

【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.27】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。

みなさん、こんにちは。抹茶のスイーツがたくさん出回る季節です。「濃い抹茶のチーズケーキが食べたい！」と思ったら、家で作るのが1番。抹茶の濃さを自分で好きに調整できます。

今回は抹茶を贅沢に使い、抹茶の美味しさを味わうベイクドチーズケーキにしました。実はこのチーズケーキ、材料も作り方もとってもシンプル。おいしさの鍵は抹茶をたっぷり、ダマにならないように混ぜ込むこと。これにはちょっとしたコツがあるのです。詳しくはレシピで説明します。

生クリームを加えて作るので、クリーミーさとなめらかさもある、とろけるような抹茶チーズケーキが出来上がります。ポイントさえ押さえれば高級感のあるお店超えの味になりますよ。しっかり冷やして召し上がってくださいね。

※ここにレシピが入ります

抹茶ベイクドチーズケーキ





材料（直径15cmの底の抜ける丸型1台分）

・クリームチーズ 200g



・抹茶 大さじ2（15g）



・グラニュー糖 80g



・卵（M） 1個



・生クリーム 200ml



・薄力粉 大さじ1

作り方

下準備：型にオーブンペーパーを敷き込み、オーブンを170度に予熱しておきます。

1. 抹茶はふるって、グラニュー糖とあわせておきます。



＊抹茶とグラニュー糖をあわせておくことで抹茶がダマになりにくくなります。この一手間がポイント。





2. クリームチーズは耐熱ボウルに入れ、ふわっとラップをかけて600Wの電子レンジで30〜60秒かけてやわらかくします。





3. なめらかになるまで泡立て器で混ぜ、1を加えてさらによく混ぜます。



＊抹茶を加えたら静かに混ぜてください。粉が飛び散りやすいので注意しましょう。





4. 卵、生クリームを順に加え混ぜます。









5. 薄力粉をふるい入れ、混ぜて型に流し入れます。









6. 170度に予熱したオーブンで45〜50分ほど焼きます。型ごと粗熱を取り、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。お好みで上に抹茶を茶こしでふりかけたら完成です。



＊焼くと膨らみますが、冷めると落ち着きます。









ポイント

・生クリームの脂肪分はお好みで。個人的には40％以上を使って濃厚に仕上げるのが好きです。



・抹茶とグラニュー糖を混ぜておくと、グラニュー糖の粒が抹茶をサラサラにほぐしてくれるので、ダマになりにくくなります。



・抹茶はとても軽くて舞いやすいため、作業はとにかく丁寧に行いましょう。



・抹茶のお菓子のおいしさは使う抹茶に左右されます。高級でなくてもいいですが、そこそこおいしい抹茶を選ぶのがポイントです。