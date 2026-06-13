とろける食感がたまらない！おうちで本格「抹茶ベイクドチーズケーキ」
【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.27】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。
みなさん、こんにちは。抹茶のスイーツがたくさん出回る季節です。「濃い抹茶のチーズケーキが食べたい！」と思ったら、家で作るのが1番。抹茶の濃さを自分で好きに調整できます。
今回は抹茶を贅沢に使い、抹茶の美味しさを味わうベイクドチーズケーキにしました。実はこのチーズケーキ、材料も作り方もとってもシンプル。おいしさの鍵は抹茶をたっぷり、ダマにならないように混ぜ込むこと。これにはちょっとしたコツがあるのです。詳しくはレシピで説明します。
生クリームを加えて作るので、クリーミーさとなめらかさもある、とろけるような抹茶チーズケーキが出来上がります。ポイントさえ押さえれば高級感のあるお店超えの味になりますよ。しっかり冷やして召し上がってくださいね。
※ここにレシピが入ります
抹茶ベイクドチーズケーキ
材料（直径15cmの底の抜ける丸型1台分）
・クリームチーズ 200g
・抹茶 大さじ2（15g）
・グラニュー糖 80g
・卵（M） 1個
・生クリーム 200ml
・薄力粉 大さじ1
作り方
下準備：型にオーブンペーパーを敷き込み、オーブンを170度に予熱しておきます。
1. 抹茶はふるって、グラニュー糖とあわせておきます。
＊抹茶とグラニュー糖をあわせておくことで抹茶がダマになりにくくなります。この一手間がポイント。
2. クリームチーズは耐熱ボウルに入れ、ふわっとラップをかけて600Wの電子レンジで30〜60秒かけてやわらかくします。
3. なめらかになるまで泡立て器で混ぜ、1を加えてさらによく混ぜます。
＊抹茶を加えたら静かに混ぜてください。粉が飛び散りやすいので注意しましょう。
4. 卵、生クリームを順に加え混ぜます。
5. 薄力粉をふるい入れ、混ぜて型に流し入れます。
6. 170度に予熱したオーブンで45〜50分ほど焼きます。型ごと粗熱を取り、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。お好みで上に抹茶を茶こしでふりかけたら完成です。
＊焼くと膨らみますが、冷めると落ち着きます。
ポイント
・生クリームの脂肪分はお好みで。個人的には40％以上を使って濃厚に仕上げるのが好きです。
・抹茶とグラニュー糖を混ぜておくと、グラニュー糖の粒が抹茶をサラサラにほぐしてくれるので、ダマになりにくくなります。
・抹茶はとても軽くて舞いやすいため、作業はとにかく丁寧に行いましょう。
・抹茶のお菓子のおいしさは使う抹茶に左右されます。高級でなくてもいいですが、そこそこおいしい抹茶を選ぶのがポイントです。