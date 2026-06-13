アーティストグループ『Number_i』が6月12日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカでの様子を動画で公開しました。



【写真を見る】【 Number_i 】アメリカでの様子を動画で公開「No sleep（眠れない）」「全力で準備中」



動画はSNSで多忙さを表す定番のミーム音源である「No sleep（眠れない）」という音声に合わせて、平野紫耀さんが眠たそうに目をこすりながら建物から出るところから始まります。





続いてバスに乗り、車内の座席に座って眠りにつく3人。





すると今度は室内のシーンに切り替わり、ソファに座る岸優太さんを、神宮寺勇太さんと平野さんがクルクル回して遊んでいる様子が映し出されます。





その後、やはり疲れているのか、ソファーに深く腰を沈める3人。





そして「飛行機で次の場所へ、眠れない」という音声が流れて、3人が再びバスの中にいる映像に切り替わります。





インスタグラムには日本語で「全力で準備中」。英語で「We’ve been working hard for you（みなさんのために、僕らは一生懸命取り組んできました）」と投稿。





寝る間も惜しんで活動するアメリカでの多忙なスケジュールを、ユーモアたっぷりに表現しています。



この投稿を見たファンからは「お眠の中全力で準備してくれてありがとう」「がんばれ〜」「充実感が漂ってきますね」「ワクワク楽しみに待っています」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】