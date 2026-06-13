「孫が食べたおやつ、角砂糖何個分？」自然派義母との息苦しい家族旅行…帰宅後の衝撃の連絡【じゃがいもすりおろし義母 Vol.3】
■これまでのあらすじ
根拠のない情報を妄信する義母に妻は困っていた。義母の教えは息子にも悪影響を及ぼし、妻は夫に「子どもに変なこと言うのやめてほしい」と訴えるも「スルーしとけば」と笑っているだけの夫。しかし、来週には義母との家族旅行が控えていて…。
根拠のない情報を妄信する義母に妻は困っていた。義母の教えは息子にも悪影響を及ぼし、妻は夫に「子どもに変なこと言うのやめてほしい」と訴えるも「スルーしとけば」と笑っているだけの夫。しかし、来週には義母との家族旅行が控えていて…。
義兄家族も一緒に、いざ家族旅行へ！
子どもたちは旅行を楽しんでいましたが、ジュース一本買うのにもお義母さんは小言をこぼしていました。
「お花とかの方がよかったかな」
義母はあからさまに不満を口にしていました…。
イチゴとチョコがのったケーキに大喜びする子どもたちにも「少しだけよ」と渋いことを言って、せっかくの旅行が気まずい空気に…。
なんで私がこんなに気を遣わないといけないのよ〜〜〜。
おまけに帰宅後、旅行の余韻をぶち壊すような小言のメッセージがお義母さんから届いて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部
(ウーマンエキサイト編集部)