■これまでのあらすじ

根拠のない情報を妄信する義母に妻は困っていた。義母の教えは息子にも悪影響を及ぼし、妻は夫に「子どもに変なこと言うのやめてほしい」と訴えるも「スルーしとけば」と笑っているだけの夫。しかし、来週には義母との家族旅行が控えていて…。



義兄家族も一緒に、いざ家族旅行へ！子どもたちは旅行を楽しんでいましたが、ジュース一本買うのにもお義母さんは小言をこぼしていました。

波乱の予感しかないなか、お義母さんがセミナーにハマっていることを知らない義兄夫婦が誕生日のお祝いに用意していたのは、まさかのサプライズケーキで…。「お花とかの方がよかったかな」義母はあからさまに不満を口にしていました…。イチゴとチョコがのったケーキに大喜びする子どもたちにも「少しだけよ」と渋いことを言って、せっかくの旅行が気まずい空気に…。なんで私がこんなに気を遣わないといけないのよ〜〜〜。おまけに帰宅後、旅行の余韻をぶち壊すような小言のメッセージがお義母さんから届いて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)