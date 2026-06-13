◇W杯北中米大会1次リーグD組 パラグアイ 1―4 米国（2026年6月12日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）に4大会、16年ぶりに出場したパラグアイは1次リーグ初戦で開催国の米国に1―4と完敗した。

ケガ人が戻ってほぼベストメンバーながら、完全アウェーで伝統の堅守が崩壊した。前半7分、右サイドを米国MFプリシック（ACミラン）に攻略され、最後はMFボバディジャ（サンパウロ）のオウンゴールであっさり失点。前半はボールポゼッションが3割に満たないほど支配され、FWバログン（モナコ）に同31分、アディショナルタイムの50分と2点を奪われた。

パラグアイは1958年スウェーデン大会でフランスに3―7と大敗したのがワースト失点記録だが、前半だけで3失点は9度目の出場で初。得点力に悩まされて6位通過だったものの、南米予選でブラジルやアルゼンチンを破った堅守速攻が機能しなかった。

ブラジル出身で今年3月に代表デビューしたMFマウリシオ（パルメイラス）を後半開始から投入。攻撃を立て直し、28分にはGKのロングボールを起点にFWエンシソ（ストラスブール）のパスをマウリシオが決めて1点を返した。しかし、流れを変えるには至らず、試合終了間際にも失点。W杯1試合4失点は上記フランス戦に次ぐワースト2位の屈辱となった。

パラグアイは2010年南アフリカ大会の8強が最高成績。19日（同20日）にトルコ、25日（同26日）にはオーストラリアと対戦する。