【むさしの森珈琲】″父の日クーポン″でアルコールが半額に！おつまみや肉料理は110円引きになるよ《6月24日まで》

すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」は「父の日Thanks！Fes」と題して、2026年6月24日まで使えるクーポンを公式Xアカウント（＠634no_mori）で公開中です。

アルコール7商品は"半額"になります。そのほか、アペタイザーや肉料理もクーポンでお得に楽しめますよ。

また、平日に使える「10％オフクーポン」、土日祝に使える「7％オフクーポン」もあります。こちらのクーポンの有効期間は7月8日までです。

グラスワインは136円に

まずは"半額"で楽しめるアルコールドリンクを紹介します。

＜アルコール＞

●ビール（649円→323円）

瓶（アサヒスーパードライ）または缶（サントリー生ビール）の提供です。種類は選べません。

●ハイボール（528円→264円）

●ハイボールダブル（638円→319円）

●甘くないレモンサワー（429円→213円）

●はちみつレモンサワー（429円→213円）

●グラスワイン赤（275円→136円）

●グラスワイン白（275円→136円）

110円引きクーポンも！

また、アペタイザーや、メイン＋デザート＋ドリンクのセットが110円引きになるクーポンもあります。以下は一例です。

●フランクソーセージ（462円→352円）

●アスパラとポテトのオーブン焼き（495円→385円）

●ローストビーフサラダ（528円→418円）

●みすじステーキ ガーリックプラフセット（2178円→2068円）

最大10％オフクーポンを配布中

また、平日に使える「10％オフクーポン」、土日祝に使える「7％オフクーポン」も公式Xで公開中です。有効期間は7月8日までです。

1会計で1枚、6人まで利用できます。他の金額割引券、％割引券との併用はできません。

なお、新宿中央公園店、マロニエゲート銀座2店、ムスブ田町店、羽田空港店では、クーポンを利用できません。

店舗により提供内容や商品価格が異なる場合があります。羽田空港店では提供内容、商品価格が異なります。

※画像はむさしの森珈琲の公式X（＠634no_mori）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）