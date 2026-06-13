【むさしの森珈琲】″父の日クーポン″でアルコールが半額に！おつまみや肉料理は110円引きになるよ《6月24日まで》
すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」は「父の日Thanks！Fes」と題して、2026年6月24日まで使えるクーポンを公式Xアカウント（＠634no_mori）で公開中です。
アルコール7商品は"半額"になります。そのほか、アペタイザーや肉料理もクーポンでお得に楽しめますよ。
また、平日に使える「10％オフクーポン」、土日祝に使える「7％オフクーポン」もあります。こちらのクーポンの有効期間は7月8日までです。
グラスワインは136円に
まずは"半額"で楽しめるアルコールドリンクを紹介します。
＜アルコール＞
●ビール（649円→323円）
瓶（アサヒスーパードライ）または缶（サントリー生ビール）の提供です。種類は選べません。
●ハイボール（528円→264円）
●ハイボールダブル（638円→319円）
●甘くないレモンサワー（429円→213円）
●はちみつレモンサワー（429円→213円）
●グラスワイン赤（275円→136円）
●グラスワイン白（275円→136円）
110円引きクーポンも！
また、アペタイザーや、メイン＋デザート＋ドリンクのセットが110円引きになるクーポンもあります。以下は一例です。
●フランクソーセージ（462円→352円）
●アスパラとポテトのオーブン焼き（495円→385円）
●ローストビーフサラダ（528円→418円）
●みすじステーキ ガーリックプラフセット（2178円→2068円）
最大10％オフクーポンを配布中
また、平日に使える「10％オフクーポン」、土日祝に使える「7％オフクーポン」も公式Xで公開中です。有効期間は7月8日までです。
1会計で1枚、6人まで利用できます。他の金額割引券、％割引券との併用はできません。
なお、新宿中央公園店、マロニエゲート銀座2店、ムスブ田町店、羽田空港店では、クーポンを利用できません。
店舗により提供内容や商品価格が異なる場合があります。羽田空港店では提供内容、商品価格が異なります。
※画像はむさしの森珈琲の公式X（＠634no_mori）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）