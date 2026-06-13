【名鉄名古屋駅】ヨックモックの自販機が名古屋に初登場！　始発から終電まで、いつでもヨックモックが購入可能に

ヨックモックは、実店舗の営業時間外でもヨックモックの定番商品を購入できる自動販売機「いつでもヨックモック」を名鉄名古屋駅に設置し、6月4日より販売を開始しました。

第6弾となる今回は、初となる愛知県へ登場。1日の平均乗降人員が約270,000人を誇る「名鉄名古屋駅」のホーム内へ出店します。

定番クッキーが食べきりサイズの可愛い紙箱に入った「MY YOKUMOKU」シリーズから、贈答用にもなるアソート詰め合わせまで、幅広いシーンで利用できるラインナップを用意。

駅構内という利便性で、仕事帰りのちょっとした自分へのご褒美や、家族や友人への手土産として「いつでもヨックモック」で、気軽にヨックモックのお菓子を楽しめます。

■より手軽に贅沢なひとときを「いつでもヨックモック」で

ヨックモックは、2023年に初の自動販売機「いつでもヨックモック」をラゾーナ川崎プラザへ導入し、実店舗の営業時間外にも商品を手軽に購入できる方法を実現。

その後も、六本木の泉ガーデンタワーやアトレ吉祥寺、池袋・サンシャインシティ、JR平塚駅など幅広いエリア・施設へ展開してきました。

第6弾となる今回は、東海地域初となる、愛知県の「名鉄名古屋駅」駅構内へ初出店。東海エリアの主要ターミナル駅という、利便性の高いロケーションへ初出店します。

同社では、「今後もヨックモックは、お客様のライフスタイルに合わせた新たな購入方法を提供し、おいしさと笑顔が共にある世界を目指してまいります」とコメントしています。

■ 1日平均 約27万人を誇る乗降人員の「名鉄名古屋駅」に初登場！

名鉄名古屋駅は、1日平均 約270,000人を誇る名古屋鉄道最大のターミナル駅。多くの通勤・通学客や観光客、ビジネスパーソンが行き交う名古屋の玄関口です。東海エリアの主要交通拠点として、幅広い世代が日常的に利用しています。

駅構内という日常的に立ち寄りやすいシーンを通じて、これまでヨックモックの商品に親しんでいるユーザーはもちろん、初めての人にもブランドの魅力を届けられる貴重な機会と考えています。

幅広い価格帯の商品を取り揃え、家族や友人への手土産、自分へのちょっとしたご褒美まで、さまざまなシーンで気軽に利用できます。

■「いつでもヨックモック」概要

設置場所：名古屋鉄道 名鉄名古屋駅 下りホーム（犬山・岐阜方面）

販売開始日：2026年6月4日 10:00〜

商品購入可能時間：始発から終電まで（5:00頃〜24:00頃）

展開商品：定番商品4種・一部店舗限定「MY YOKUMOKU」シリーズ2種・自販機限定「プチギフトセット」

自動販売機決済方法：現金・交通系IC

■展開商品ラインナップ（一部）

●食べきりサイズで手軽に楽しめる限定ラインナップ

商品名：バトー ドゥ マカダミア ※春夏限定商品

入り数：3枚入

価格：460円

商品名：プティ シガール

入り数：5本入

価格：460円

●長年多くの人に愛されている定番ラインナップ

商品名：サンク デリス ※春夏限定商品

入り数：5種44個入り

価格：3,720円（手提げ袋付）

商品名：シガール

入り数：30本入

価格：3,000円（手提げ袋付）

（エボル）