「プレコンセプションケア」はどこで受けられる? 妊娠前のクリニックの選び方を医師が解説

子育てのストレスなどが原因となり、乳幼児虐待に走ってしまう親の話がたびたびニュースで報じられます。そういった事態を起こさないためには、一体、どのようにすればよかったのでしょうか？ 今回は乳幼児虐待を防ぐための対策について、あおきメンタルクリニックの青木先生に教えてもらいました。

監修医師：

市川 りえ（アロリエクリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、東邦大学医療センター大橋病院産婦人科入局、病院やクリニック勤務で経験を積む。2023年、東京都品川区に「アロリエクリニック」を開院。日本産科婦人科学会専門医、臨床分子栄養医学研究会認定医。日本思春期学会、日本性感染症学会、日本抗加齢医学会、点滴療法研究会の各会員。

編集部

虐待の加害者にならないために、どうしたら良いのでしょうか？

青木先生

簡単なことではないかもしれませんが、夫婦関係の不和や経済的な問題などの要因を1つでも減らすことが、ご家族と社会に求められます。

編集部

ご家族にできることはなんですか？

青木先生

まずは育児が孤独にならないよう、社会との繋がりを作ることです。育児の主体はあくまで親御さんですが、現在では家族外の人々や育児支援機関（保育所・保健所など）もその役割を一部担っています。実際には両親ともに働いておられる方、シングルマザーやシングルファザーの方、核家族などが多数を占めていますし、お勤めをされていない主婦の方でも育児は大変です。そのような状況で、親御さんのみでより完全な育児をしようとすることは、必ずしも現実的ではありません。

編集部

確かに孤独を感じそうです。

青木先生

そのため、まずはご親族、ママ友、保育所などと手を携えて、子育てしようと思ってくださると良いでしょう。そういった方々との関係をつくるのが苦手な方こそ、よりそのように意識してくださると良いと思います。

編集部

そのほかにできることは何ですか？

青木先生

先述のように、お住まいの自治体が提供している子育て支援サービスを利用することで、育児がより安心したものになることもあります。地域の情報を調べてみましょう。地域によっては自治体でそうしたサービスを展開しているところもありますし、民間のサービスも利用できます。

編集部

周囲に相談することが大事なのですね。

青木先生

より問題が深刻である場合、困り感が強い場合は、メンタルクリニックなどに相談してみるのも良いでしょう。「乳幼児―親治療」といって、育児の困難さに焦点を当て、さらに親御さんの心の葛藤の改善を目指す治療を行っている機関もあります。また親御さん個人に、認知行動療法などの心理療法が役立つこともあります。

※この記事はメディカルドックにて＜乳幼児虐待を起こさせないための｢親のメンタルケア｣とは?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。