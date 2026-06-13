開催：2026.6.13

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 5 [Dバックス]

MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。

レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

2回裏、7番 ノエルビ・マルテ 4球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 1-0 ARI

3回表、4番 ノーラン・アレナド 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでDバックス得点 CIN 1-1 ARI

3回裏、さらにセンターが悪送球でレッズ得点 CIN 2-1 ARI

6回表、8番 ルジェームス・グルーバー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 CIN 2-2 ARI

9回表、6番 ヘラルド・ペルドモ 7球目を打ってレフトライナー しかしレフトがエラーでDバックス得点 CIN 2-3 ARI、7番 ジョーダン・ローラー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 CIN 2-5 ARI

試合は2対5でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのケビン・ギンケルで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレッズのブロック・バークで、ここまで2勝3敗1S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、2勝4敗16Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 11:50:14 更新