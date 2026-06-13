⼤⾵量なのにまとまる。マクセルブランド「Angelique」プラズマイオンヘアドライヤー2機種を新発売

電響社は6⽉10⽇、マクセルブランドの「Angelique（アンジェリーク）」シリーズより、プラズマイオンヘアドライヤー「MXDR-550A」「MXDR-400A」の2機種を発売しました。

MXDR-550Aは、Angeliqueシリーズ最⼤（*1）となる⾵量2.6 ㎥/分（*2）を実現。2つのイオン発⽣ユニットを搭載したダブルプラズマイオンが静電気を抑制し、⼤⾵量でありながら髪のまとまりを促します。

MXDR-400Aは、⾵量2.1㎥/分（*2）のパワフルな⾵に加えて、低温⾵と⼗分な⾵量で髪をいたわりながら乾かすCAREモードを搭載しています。

■シリーズ最⼤（*1）の⼤⾵量とダブルプラズマイオンで、まとまる仕上がりへ

1.Angelique シリーズ最⼤（*1）⼤⾵量2.6 ㎥/分（*2）と、ダブルプラズマイオンで静電気を抑えてまとまる仕上がり

⼤⾵量で髪を乾かす際、髪が舞い上がることで静電気が発⽣しやすく、まとまりづらくなることがあります。

MXDR-550Aは、Angeliqueシリーズ最⼤（*1）となる〈⾵量2.6 ㎥/分（*2）〉を実現しながら、2つのイオン発⽣ユニットを搭載したダブルプラズマイオンにより、⼤量のイオンを髪全体へ届け、静電気を抑制することで乾燥時の広がりやパサつきを抑えて、まとまりのある仕上がりをサポートします。

※画像はイメージです。

2. 温⾵と冷⾵を⾃動で切り替える〈AUTO モード（*3）〉搭載

AUTO モード（*3）により、髪への熱ダメージを軽減しながら乾かせます。

また、冷⾵切替ボタンで冷⾵に切り替えられ、⾵量も調節できるため、髪のツヤ出しや仕上げ時のスタイルキープにも便利です。

※画像はイメージです。

3. ドライからスタイリングの仕上げまで対応する7種類の⾵

強⾵・⾼温で素早く乾かすTURBOモード、中⾵・中温で髪をいたわりながら乾かすDRYモード、弱⾵・低温で髪をセットするSETモードは、それぞれ温⾵と冷⾵を使い分けられます。

さらに温冷を⾃動で切り替えるAUTOモード（*3）により、温⾵の熱さや髪のダメージが気になるときも快適にドライできます。

速乾・ツヤ出し・ヘアセット・キープ・いたわりケアまで、1台で使い分けられます。

4. 好みやシーンに合わせて選べる2⾊展開

吹出部のクリア樹脂パーツと、本体のマットな質感を組み合わせることで、エントリーモデルながら上質感のあるデザインに仕上げています。ハンドルは折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。

本体カラーは、清潔感のあるホワイトと落ち着いた印象のダークグレーをラインアップ。ともに、性別・年代を問わず⼿に取りやすいカラーリングです。

URL：https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-550a.html

■プラズマイオン搭載、⼤⾵量速乾と使いやすさを追求したモデル

1. ⾵量2.1㎥/分（*2）の⼤⾵量で速乾、プラズマイオンで静電気を抑えてまとまる仕上がり

⾵量2.1㎥/分（*2）の⼤⾵量により、髪の根元までしっかり⾵が届き、効率よく⽔分を⾶ばしてドライ時間を短縮します。

プラズマイオンを髪全体に放出し、乾燥時に発⽣しやすい静電気を抑制することで、広がりやパサつきを抑え、まとまりのある仕上がりをサポートします。

※画像はイメージです。

2. 髪をいたわりながら乾かす〈CAREモード〉搭載

強⾵・中温で髪をいたわりながら乾かす〈CAREモード〉を搭載。

熱ダメージを抑えながら効率よくドライできるため、髪のダメージやパサつきが気になる人にもおすすめです。

※画像はイメージです。

※「CAREモードの冷⾵」と「TURBOモードの冷⾵」は、強さ・温度ともに同じです。

3. 好みに合わせて選べる5種類の⾵

強⾵・⾼温で素早く乾かすTURBOモード、強⾵・中温で髪をいたわりながら乾かすCAREモード、弱⾵・中温で髪を整えるSETモードは、それぞれ温⾵と冷⾵を使い分けられます。

速乾・ツヤ出しから、髪をいたわりながらのドライ、ヘアセットのキープまで、⽤途に応じて使い分けられます。

4. ⽇常になじむ、2⾊のカラーリング

落ち着いたくすみトーンのライトグレーと、やさしい温かみのライトピンクの2⾊展開。

ヘアドライヤーにはホワイトやブラックといったベーシックカラーが多い中、インテリアになじみながらも⼿に取りやすいカラーリングです。折りたたみ収納にも対応しており、保管や持ち運びにも便利です。

URL：https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-400a.html

*1：2026年5⽉現在、Angeliqueシリーズにおける⾵量（㎥/分）の最⼤値（同社調べ）。⾵速（m/s）による⽐較とは異なります。

*2：最⼤⾵量時。測定⽅法はJIS C 9613に基づく

*3：「温冷⾃動モード」のこと

（エボル）