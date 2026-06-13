【チョコミン党】ミニカップで6年ぶり！　ハーゲンダッツ、爽快感をアップした「ショコラミント エクストラ」期間限定で発売

ハーゲンダッツ ジャパンは5月19日、ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を期間限定で発売しました。

■爽快感がアップした“チョコミント”フレーバーが登場！

同商品は、ミントアイスクリームにパリパリ食感が特徴のビターチョコチップを合わせたアイスクリームです。突き抜けるようなミントの爽快感に、チョコチップの食感がアクセントとなり、思わず癖になる味わいとなっています。

今回、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発。チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度まで試食を重ね、チョコとミントの最適なバランスを追求しました。

従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合し、すっきりとした爽快感が楽しめる味わいに仕上げています。

チョコチップは、甘さ控えめでカカオ感のあるビターな味わいにこだわりました。

また、着色料を使用せずに素材本来の白さを活かしているのも特徴です。

■商品概要

商品名：ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」

発売日：2026年5月19日

内容量：110ml

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/chocolat-mint-extra/

（フォルサ）