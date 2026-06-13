親子でおそろい！「きかんしゃトーマス」のレイングッズで梅雨も楽しもう
気分が滅入りがちな雨の日も楽しい気分で過ごせそうなアイテムを、「きかんしゃトーマス」のオフィシャルオンラインストアで発見！未就学キッズとママ&パパのレイングッズをおそろいにできちゃう、楽しい使い方を提案しよう。
【写真】レインアイテムをかわいく飾れる「きかんしゃトーマス」のグッズを見る
■ひと目で自分の傘だとわかる！トーマスと仲間たちの目印チャーム
今、コレクターが急増中の目印チャーム。カプセルトイが主流だけど、欲しいデザインが手に入るとは限らない……。その点、「THOMAS&FRIENDS アンブレラチャーム」(各935円)は、欲しいキャラをばっちり選べるから安心！しかも、トーマスとケンジ、トーマスとパーシーと、2個セットなので、きょうだいや親子でおそろいにしやすい。さらに、ボールチェーン付きだからシリコンゴムを外してキーホルダーやチャームとしても使うのもおすすめ。
■傘のビニール面にペタリ！無地の傘をお気に入りの1本に格上げしちゃおう
耐水性の「クリアデコステッカー(THOMAS&FRIENDS)」(1078円)は、トーマスと仲間たちのほか、アルファベットもある豪華な仕様。子どもの傘にペタペタ貼れば、自分だけのオリジナルデザインが完成しちゃう！傘以外にも、長ぐつやコップ、お弁当グッズなどに貼れるので、楽しくカスタマイズしよう。
どちらのアイテムも、ママやパパになじみのある3Dルックのトーマスというのが大きなポイント。ママとパパはアンブレラチャーム、キッズはデコステッカーと使い分け、トーマスでリンクコーデを楽しむのも一興！
以上の商品は「きかんしゃトーマス」の公式オンラインストアにて取り扱い中。ぜひチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
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■ひと目で自分の傘だとわかる！トーマスと仲間たちの目印チャーム
今、コレクターが急増中の目印チャーム。カプセルトイが主流だけど、欲しいデザインが手に入るとは限らない……。その点、「THOMAS&FRIENDS アンブレラチャーム」(各935円)は、欲しいキャラをばっちり選べるから安心！しかも、トーマスとケンジ、トーマスとパーシーと、2個セットなので、きょうだいや親子でおそろいにしやすい。さらに、ボールチェーン付きだからシリコンゴムを外してキーホルダーやチャームとしても使うのもおすすめ。
■傘のビニール面にペタリ！無地の傘をお気に入りの1本に格上げしちゃおう
耐水性の「クリアデコステッカー(THOMAS&FRIENDS)」(1078円)は、トーマスと仲間たちのほか、アルファベットもある豪華な仕様。子どもの傘にペタペタ貼れば、自分だけのオリジナルデザインが完成しちゃう！傘以外にも、長ぐつやコップ、お弁当グッズなどに貼れるので、楽しくカスタマイズしよう。
どちらのアイテムも、ママやパパになじみのある3Dルックのトーマスというのが大きなポイント。ママとパパはアンブレラチャーム、キッズはデコステッカーと使い分け、トーマスでリンクコーデを楽しむのも一興！
以上の商品は「きかんしゃトーマス」の公式オンラインストアにて取り扱い中。ぜひチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.