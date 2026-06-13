俳優・岸谷五朗（61）とミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、12日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。AI時代を生き抜くための“処世術”を語った。

岸谷は、AI時代に必要な力として「コミュニケーション能力」を挙げた。その具体策として示したのが「面倒くさいと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も一つの情報である！」というものだった。

Z世代の岸谷から飛び出したまさかの提案に、平成ノブシコブシ・吉村は即座に反応。「それはナシだよ。Z世代が“会食はやらない、ダサい”って言ってたじゃない。さんざんバカにされてきたのに」とぼやいた。

岸谷は年上世代との会食にも積極的に参加しているといい、その相手は取引先、仕事関係者、テレビ関係者、政治家、ギャルなど幅広いという。そんな中、「ゆうちゃみと会食をセッティングしようとしてDMしたけど、まだ返ってきていない」と明かし、スタジオは爆笑に包まれた。

岸谷は過去に「飲み会の場でノリで決まった仕事もあった」と明かし、AI時代だからこそ、人と直接コミュニケーションすることで得られる情報の重要性を説いていた。