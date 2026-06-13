【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国とイランの政府高官は１２日、戦闘終結に向けて協議中の覚書について、数日以内に署名する可能性があるとそれぞれ明らかにした。

ホルムズ海峡を開放する一方、イランの核問題は６０日間の期間を設けて継続協議することなどが盛り込まれると説明しており、合意目前との見方が強まっている。

米政府高官は記者団に、現在協議中の覚書の文言について「双方が満足している」と主張した。イラン側とは最終的な詰めの議論をしているとし、「ゴールラインにとても近い」と述べた。イランのアッバス・アラグチ外相はイラン国営テレビで、覚書は１４項目で構成されていると説明し、「（合意に）これまで以上に近づいている」と述べた。

米高官によると、覚書には▽ホルムズ海峡の開放や米軍によるイランを対象にした海上封鎖解除▽イランの核開発放棄▽イラン国内の濃縮ウランは廃棄するか、国外に搬出して米国に引き渡す▽イランは地域の親イラン組織に資金提供をしない――などが含まれる。イランが合意を順守すれば、経済制裁が段階的に緩和され、イランの資産凍結が解除されるといい、米高官は「イランが行動に応じて経済的なメリットを得る枠組みだ」と説明した。

合意内容には、長期的にイランの合意順守を確保するための査察体制の構築も含まれているという。

アラグチ氏によると、第１段階の覚書の署名後、６０日間の交渉に入り、核開発に関する内容や制裁解除などを含んだ「最終合意」を目指す。交渉期間は延長可能としている。

アラグチ氏は、イスラエルと親イラン勢力ヒズボラの衝突が続いたレバノンでの戦闘停止も覚書に含まれるとし、レバノンからのイスラエル軍撤退を求めた。

双方はホルムズ海峡の開放が覚書に含まれるとしているが、方法などを巡っては説明が異なる。米高官は、覚書署名後、直ちに開放されるとの認識を示したのに対し、アラグチ氏は海峡をイランとオマーンが管理すると説明。さらに「海峡の上空には、常に我々（イラン）の剣がぶら下がっている」と述べ、今後も海峡周辺で軍事的行動を取ることを排除しなかった。

トランプ米大統領は１２日、米主要ニュースサイト・アクシオスの取材に、覚書の署名が週末か１５日にも行われる可能性があるとの認識を示した。アラグチ氏は、署名は対面ではなく遠隔で行う可能性に言及した。