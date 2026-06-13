550円でも欲しくなる！【3COINS】見つけたら即カゴ♡「新作ヘアアクセ」

330円の商品を中心に展開する【3COINS（スリーコインズ）】から、550円でも手に取りたくなる魅力的な新作ヘアアクセサリーが登場。さっと髪をまとめるだけで華やかな印象を与えてくれる、高見えするデザインが揃っています。今回は、見つけたら即カゴへ入れたくなりそうな、ヘアアクセをご紹介します。

上品な質感のリボンモチーフ

【3COINS】「ツイルリボンバナナ」\550（税込）

さっと髪を挟むだけで手軽に手の込んだようなヘアアレンジを楽しめるヘアアクセ。肌なじみのよいベージュやチャコールグレーの色展開で、どちらもオフィスシーンにぴったり。550円という価格にも納得の上品な質感のリボンモチーフが、高見えしてくれそうです。

ボリューミーなドット柄バンス

【3COINS】「リボンドットバンス」\550（税込）

ドット柄が目を惹くこちらのバンスは、休日のスタイリングに重宝しそうなアイテム。大人可愛いリボンモチーフが、いつものまとめ髪をぐっと華やかに見せてくれるはず。インパクトのあるサイズ感は、後ろ姿のアクセントとして活躍しそうです。

立体感のある華やかなフリルバンス

【3COINS】「バイカラーフリルバンス」\550（税込）

つけるだけで主役級の華やかさをまとえそうなのが、たっぷり重ねられた2色のフリルが目を惹くこちらのバンス。贅沢な生地使いで、見つけたら思わずカゴへ入れたくなりそうです。爽やかなイエローのほか、淡いブルーやくすみグリーンなどの色展開があり、どれも異なる印象を与えてくれそうなので、ぜひ店頭でチェックしてみて。

チュールの縁取りが上品なシュシュ

【3COINS】「フチチュールレースシュシュ」\550（税込）

カットワーク刺繍が施された生地の外側に、チュールがあしらわれた上品なシュシュ。これからの季節にぴったりの涼やかさを添えてくれそうです。写真のアイボリーのほかにも、ネイビーやブラウンなどの使いやすい色が展開されています。髪にはもちろん、手首につけるだけでも気軽に季節感を取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。