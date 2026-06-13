猫の天敵になる動物5選

猫は捕食者のイメージが強いかもしれませんが、実は被捕食者でもあるのです。決して無敵ではありません。外に出れば、天敵となる野生動物や鳥と接触するリスクもあります。ここでは私たちの身近で暮らし、遭遇する可能性がある猫の天敵を紹介します。

1.アライグマ

アライグマは可愛らしい見た目とは裏腹に、非常に気性が荒く力も強い動物です。最近では住宅街にも出没するケースが増えており、猫と遭遇するリスクが高まっています。

縄張り争いや餌場の取り合いになると、鋭い爪や牙で攻撃される場合もあり、顔や目を負傷するケースも珍しくありません。また、 SNSでは子猫や小柄な成猫を捕食するケースも報告されています。

さらに、アライグマは寄生虫や感染症を媒介する可能性もあるため、接触自体が大きなリスクになります。

2.ハクビシン

ハクビシンは、夜行性で都市部にも適応している野生動物です。雑食性の動物で、猫よりも体が大きく、猫が襲われる可能性も十分にありえます。一見おとなしく見えますが、追い詰められると攻撃的になる場合があるため注意が必要です。

家の床下や屋根裏に住み着いているケースもあり、庭先やごみ捨て場などで鉢合わせするケースも少なくありません。

ハクビシンはダニやノミを運ぶ可能性もあり、感染症リスクにも注意が必要です。

3.カラス・猛禽類

カラスは非常に知能が高く、集団で猫を威嚇したり攻撃したりすることがあります。とくに子猫は標的になりやすく、繁殖期にはカラスに襲われているところを保護されるケースも少なくありません。

また、自然が豊かな地域では、トンビやフクロウなどの猛禽類にも注意が必要です。猛禽類は、高所から急降下して獲物を捕らえる習性があり、標的にされると逃げるのは極めて難しいといわざるをえません。子猫や小柄な猫は標的にされやすいため、とくに注意が必要です。

4.ヘビ

ヘビは猫にとって非常に危険な天敵のひとつです。種類によっては強い毒を持っており、噛まれると命に関わることもあります。実際に、猫が興味本位で近づいた結果、ヘビに噛まれて大きく腫れ上がる事故も報告されています。

ヘビは草むらや茂みに身を潜め、静かに近づいて突然攻撃してくることがあります。気配を察知しにくいため、猫が逃げ遅れてしまうケースも少なくありません。

毒蛇に噛まれた場合は、短時間で症状が悪化することもあります。ヘビに噛まれたときは、すぐに動物病院を受診しましょう。

5.キツネ

キツネは警戒心が強く人目を避ける一方で、地域によっては繁華街や住宅地に住み着くアーバンフォックスが問題になっています。人間の生活圏で暮らしていれば、当然猫と遭遇する可能性も高くなります。

猫と直接争うケースは多くありませんが、キツネもネズミやウサギ、昆虫などの小動物を餌にしている雑食動物です。餌を巡るトラブルや威嚇によるケガのリスクがありますし、子猫がキツネに襲われる可能性もあります。

また、感染症の媒介も無視できません。とくに北海道などでは、エキノコックスへの警戒も必要です。

天敵とのトラブルを回避するための対策

猫を天敵から守るためには、遭遇そのものを減らすことです。とくに夜間は野生動物の活動が活発になるため、外出は大きなリスクになります。もっとも効果的な対策は、完全室内飼育を徹底することです。外に出る機会を減らせば、野生動物との接触リスクを大幅に下げられます。

さらに、屋外に食べ物やゴミを置かないことも大切です。ニオイに誘われた野生動物を呼び寄せる原因になり、猫と遭遇するリスクが高まります。

愛猫が野生動物と接触した場合は、見た目に異常がなくても動物病院を受診したほうがよいでしょう。

まとめ

猫にとって危険な動物は、意外と身近な場所に存在しています。アライグマやハクビシン、カラスなどは住宅街に現れることがありますし、アーバンフォックスの存在も油断ができません。

とくに外に出る習慣のある猫や脱走をしてしまったときは、ケガだけでなく感染症のリスクにもさらされます。

猫の安全や健康を考えるなら、完全室内飼育にしたうえで、屋外環境にも注意を払うことが大切です。

(獣医師監修：寺脇寛子)