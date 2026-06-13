「まとい」をご存知ですか？

江戸時代、人々の暮らしを火災から守った町火消たちが使った道具です。

かつては誰もが知っていた「まとい」の文化をいま、信州から再び広めようと奮闘する人たちがいます。



■■花屋漆器産業（塩尻市）



作業場に響く音。

作っているのは、まとい。



江戸時代、火消したちがそれぞれの「組」のシンボルとして使っていた道具、それが「まとい」です。



長野県塩尻市贄川にある「花屋漆器産業」。いまでは全国に数えるほどしかない「まとい」の製造・販売を手掛ける会社です。

従業員は10人ほど。北は北海道から南は沖縄まで、約5000の消防団の分団から注文を受けてきました。

去年も、1年間で大小約500のまといを世に送り出しています。

毎年、日本消防協会が選ぶ特別表彰。受賞した全国10の分団に贈られる記念のまといも、信州のこの会社で作られたものです。



入社15年目の折井心さん（53）。4年前からまとい作りに携わっています。



折井心さん

「これは青森県の消防団から修理の依頼できたまといなんですけど、かなり昔のまとい」



全国から修理の依頼も舞い込みます。



折井心さん

「これも補修になりますが、補修して色をこれから塗る。ひび割れとかあるので、すべて修繕して塗り直す。お客様から、きれいに出来たって言っていただけるのが励み」



1950年に創業した花屋漆器産業。当初は木曽漆器の茶碗やちゃぶ台を手掛けていました。

その後、創業者(先代)が消防団員だったことから、消防に貢献できるモノづくりとして、50年ほど前から「まとい」を作り続けています。



ベテラン職人の折井睦人さん（81）。

まといの「頭」に文字を入れる作業です。

この道50年以上。



折井睦人さん

「いつまでたっても、勉強しなきゃいけない」

「この字はね、こういうところが外に出ないように、なるたけ“ます”になるように(＝四角におさまるように)書く。縁起でね、金が外に出て行かないようにするとか、そんなような言い伝えがある」



消防団の名前や屋号を記した「頭」はまといの最も重要な部分。

力強い文字を書き入れます。

ここで手掛ける「まとい」は大小さまざま。約1万円から150万円近いものまで、大きなものでは完成までに1年ほどかかるものもあります。

中心の「芯棒」は樫の木、細長く垂れ下がった「馬簾」の部分には合成皮革が主に使われています。



こちらの「まとい」は高さ約2メートル、重さは10キロを超えます。



試しに記者が持ってみると…。



宮粼佳奈記者

「ああー！」



この大きさで製作期間はおよそ3か月、値段は50万円です。



花屋漆器産業 取締役 巣山孝江さん

「江戸の三大人気者は忍者、侍、町火消し。侍が刀、忍者は手裏剣、町火消しがまとい」



江戸時代、町民で結成されていた「火消し」。それぞれの「組」の象徴だった「まとい」は火消しの七つ道具の一つ。

粋で男気が強く、勇敢に町を守る火消したちは江戸の人気者でした。中でも、炎の中で「まとい」を振り続ける「まとい振り」は花形だったといいます。



そんな「まとい」も、今では消防の出初式などで使われるくらいになっています。



花屋漆器産業に嫁いできた巣山孝江さんは、営業を担当しています。

巣山さんは「まとい」に新たな価値を生み出したいと考えています。

■■シバウラ防災製作所（安曇野市）

この日、巣山さんが訪れたのは、安曇野市で消防ポンプなどを製造する企業。

今年3月、事務所の新築祝いとして大型のまといを作りました。

頭の部分には、会社のスローガンを記しました。



新たな「まとい」の可能性。それは、人生や企業の節目を祝うためのアイテムです。



巣山孝江さん

「こういったまといを納品させてもらってというのは、本当にありがたいこと」



シバウラ防災製作所 上條哲男代表

「充分役立ってもらっています。このスローガンの言葉を社員に伝えて、これが社員を先導していく」



まといを作ったことで、会社のスローガンを社員たちがより意識するようになったといいます。



■■ホテルブエナビスタ（松本市）

そして、もう一つ。巣山さんが新たなターゲットとしているのが、結婚式場です。



巣山孝江さん

「例えば結婚式場の受付のところにこういう（大きな）まといを掲げるとか」



ホテルブエナビスタ（ブライダル担当）清水彩乃さん

「確かに、まとい自体インパクトございますし、お写真映えもするかと思います」



ハレの日に花を添えるものとして「まとい」を売り込みます。



清水さん

「和装でご結婚式挙げられる方もたくさんいらっしゃいますので、親和性はとても高い」



反応は上々のようです。



巣山孝江さん

「先代が大事に思った志、魂はそのまま受け継ぎながら、今の時代に合ったものに変化させていって、たくさんの人たちに、覚悟の印だったり、頑張るための背中を押す象徴だったりに、これがお役立ていただければ」



江戸の文化を現代に。「まとい」の新たな魅力を信州から広めようと、奮闘は続きます。