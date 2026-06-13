起業家の岸谷蘭丸が、AI時代を生き残る対処法として「会食」の重要性を訴えるも、平成ノブシコブシの吉村崇から「それは無しだぜ」と一刀両断される一幕があった。

【映像】AI時代を生き残る対処法

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。 6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き抜くための術を4万年前の歴史をヒントに授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、トンツカタン森本、福留光帆、松尾そのまが参加した。

情報や知識は共有されることで大きな力になると語る岸谷は、狭いコミュニティにこもらないための対処法として「面倒くさいと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も1つの情報である！」と提案した。これに対し、吉村は「それはないよ、本当に」と猛反発。「おたくら（Z世代）が会食なんて『やらない』『ダサい』って言ってたじゃないの。それが戻って『やろうよ』はなしだぜ」と一刀両断した。

岸谷が「メシ行かせてくださいよ」と食い下がると、若林は「でも確かにね、飲み会でしかしない話ってあるもんね」と理解を示した。自身も取引先やテレビのプロデューサー、政治家などと会食を重ねているという岸谷は、若い世代が上の世代をハラスメント扱いして飲み会を避けてきた風潮に対し、「ごめん」と謝罪。さらに「おじさんと話す機会がないと普通に機会損失。すごい人に話聞いてほしいのにその機会がない。僕の番組も飲み会のノリで決まった」と熱弁した。