演歌歌手の藤あや子（65）が品数豊富な2人分のお弁当を公開し、反響が寄せられている。

【映像】藤あや子、夫婦乾杯ショット＆2人分の手料理（複数カット）

2017年4月9日に更新したブログで、再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、2026年3月30日のブログでは、「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。これからも、そんな奇跡のようなありがたい日々を重ねていきたいと思います」と、結婚記念日を祝ってグラスを合わせる乾杯ショットを投稿しており、別のブログでは、「ご主人様も元気モリモリです！」「愛情たっぷり」などの反響が寄せられた“おうちごはん”も披露している。

品数豊富な2人分のお弁当を披露

6月11日は、「朝早く目覚めたので、すぐにお弁当作り。ワンオペです。仕込みも完璧〜。このお弁当作りが仕事前のルーティン」とつづり、品数豊富な2人分のお弁当を披露した。

この投稿にファンからは、「毎日こんな料理食べれる旦那様が羨ましいです！」「おかずをぎっしり詰め込みましたね。素晴らしい〜あや弁世界一！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）