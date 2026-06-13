アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。両国の政府高官が12日、「数日以内」に覚書の締結に至る可能性があると言及していて、協議の行方が注目されます。

トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、早ければ今週末にも覚書の締結に至るとの認識を示しています。

こうした中、仲介国パキスタンのシャリフ首相は12日、自身のSNSで、「最終的な合意文書がまとまった」とした上で、「次のステップを決める作業中だ」と明らかにしました。

またイランのアラグチ外相は12日、国営テレビのインタビューに対し、「イランは戦争の勝者だ」と強調した上で、アメリカとの覚書をめぐる合意について、「数日以内に実現する可能性がある」と述べました。

その上で、最大の焦点になっている核開発問題については、覚書で合意した後、60日間の交渉期間を設定して議論するとしています。

最初の合意内容が履行されない限り、協議は進展しないとしていて、アメリカ側をけん制しました。

一方、トランプ政権の高官も12日、「数日以内に覚書に署名することを想定している」と言及した上で、覚書の合意内容として、ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の解体などをあげています。

イランが合意内容を履行した場合のみ経済的な利益を得られると説明しています。

ただし、覚書の締結後60日かけて、イランの高濃縮ウランの廃棄方法など具体的な手順を決めていくとしていて、核開発をめぐる議論は事実上先送りになる可能性があり、交渉は難航も予想されます。